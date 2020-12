Paula Hawkins, arriva 'Un fuoco che brucia lento'

L'attesissimo nuovo romanzo di Paula Hawkins, 'Un fuoco che brucia lento' sarà in libreria il 31 agosto 2021 per Piemme. Lo annuncia la casa editrice che lo pubblicherà in contemporanea con Regno Unito e Usa. L'autrice che ha conquistato milioni di lettori con 'La ragazza del treno', che ha venduto ad oggi oltre un milione di copie in Italia e più di 23 milioni di copie in tutto il mondo, torna con un intrigante romanzo di suspense che ha la stessa forza del suo bestseller internazionale e pone una domanda: per quanto tempo si può covare un segreto prima che esploda? Accattivante storia di inganno, omicidio e vendetta, 'Un fuoco che brucia lento' è un thriller sulla natura insidiosa e distruttiva dei traumi del passato.

"Quello che volevo esplorare in questo libro è il modo in cui nessuna tragedia accade indipendentemente dal resto: un incidente durante l'infanzia può avere delle conseguenze un decennio dopo; fidarsi della persona sbagliata al momento sbagliato può far deragliare completamente una vita. Mi interessa il modo in cui diventiamo le persone che siamo: come scegliamo a cosa aggrapparci e come queste cose possono ferirci" scrive Paula Hawkins.

Un giovane uomo viene trovato assassinato in una casa galleggiante londinese e si scatenano molte domande su tre donne sconosciute tra loro, che avevano legami separati con la vittima. Tre donne che, per ragioni diverse, stanno covando un grande risentimento e che, consapevolmente o meno, sono consumate dal desiderio di riparare ai torti subiti. Quando si tratta di vendetta, anche le brave persone possono essere capaci di azioni terribili. Fino a che punto potrebbe spingersi una di loro per trovare la pace? Nata in Zimbabwe, la Hawkins vive a Londra, ha lavorato come giornalista per quindici anni prima di dedicarsi alla narrativa.

'La ragazza del treno', uno dei libri per adulti più venduti nella storia dell'editoria, è stato tradotto in 46 lingue ed è stato adattato nell'omonimo film diretto da Tate Taylor e interpretato da Emily Blunt. Il romanzo successivo, 'Dentro l'acqua', è stato un altro bestseller in vetta alle classifiche in tutto il mondo.