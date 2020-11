'L'anomalia' del Premio Goncourt esce in Italia a febbraio

(ANSA) - ROMA, NOV 30 - Sarà nelle librerie italiane a febbraio il romanzo 'L' anomalia' del Premio Goncourt 2020 Hervé Le Tellier. Lo annuncia la casa editrice La nave di Teseo che pubblicherà il libro.

"Sono orgogliosa che La nave di Teseo, in questo 2020, dopo il premio Strega, vinto dal Colibrì di Sandro Veronesi, e il National Book Award, vinto da Interior Chinatown di Charles Yu, pubblicherà il vincitore del più importante premio letterario francese, il Prix Goncourt, L'anomalia di Hervé Le Tellier, che uscirà in febbraio" dice Elisabetta Sgarbi, direttrice editoriale e generale de La nave di Teseo.

'L' anomalia' è in corso di traduzione in oltre 20 Paesi e i diritti sono già stati opzionati per una serie televisiva.

