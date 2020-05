Elisabetta Sgarbi, 'Powers uno dei grandi scrittori viventi'

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Richard Powers è uno dei grandi scrittori viventi, tra i più grandi del panorama letterario internazionale". Lo dice Elisabetta Sgarbi dopo la vittoria del Premio Gregor von Rezzori con 'Il sussurro del mondo' (La nave di Teseo) di Powers, già vincitore del Pulitzer per la narrativa nel 2017.

"'Il sussurro del mondo', meritatamente insignito del Premio Pulitzer e ora del Von Rezzori, è un romanzo che apre un nuovo scenario della narrativa: protagonisti sono gli alberi, la loro millenaria vicenda biologica, sotto i quali si svolgono le vicende umane. Con la Nave di Teseo stiamo ripubblicando i suoi romanzi e, il 25 giugno, uscirà uno dei suoi romanzi più arditi, paragonato per importanza a L'arcobaleno della gravità di Pynchon, 'Il canone del desiderio', per la prima volta tradotto in Italia". (ANSA).