Sono 82 i candidati al Premio Strega, da Abbate a Zilahy

Sono 82 i libri di narrativa scelti dagli Amici della domenica per correre al Premio Strega. È scaduto il termine per presentare i libri alla LXXVIII edizione del riconoscimento letterario promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, con il sostegno di Roma Capitale e Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con BPER Banca e si sono aggiunte le ultime 32 proposte. Spetta ora al Comitato direttivo - Pietro Abate, Giuseppe D'Avino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine - il compito di selezionare i dodici titoli finalisti. Il Comitato si riserva inoltre di valutare l'ammissibilità del libro proposto da Laura Massacra, L'ultima spiaggia di Carmen Laterza, autopubblicato tramite Amazon Kindle Direct Publishing.

Venerdì 5 aprile sarà annunciata la dozzina in una conferenza stampa alla Camera di Commercio di Roma. La proclamazione della cinquina finalista si terrà il 5 giugno a Benevento, al Teatro Romano, mentre l'elezione del vincitore si svolgerà il 4 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. A partire da oggi è online il sito del Premio, all'interno del quale è possibile visionare tutti i libri proposti dagli Amici della domenica e le relative motivazioni. Il 21 marzo e il 5 aprile saranno completate rispettivamente le sezioni Premio Strega Poesia e Premio Strega Europeo.

Ecco l'elenco completo dei libri proposti: 1. Fulvio Abbate, Lo Stemma (La nave di Teseo), proposto da Sandra Petrignani. 2. Sonia Aggio, Nella stanza dell'imperatore (Fazi), proposto da Simona Cives. 3. Fabienne Agliardi, Appetricchio (Fazi), proposto da Luca Doninelli. 4. Giuseppe Aloe, Le cose di prima (Rubbettino), proposto da Arnaldo Colasanti. 5. Maria Gabriella Anglani, Efrossini di Lefkada (Edizioni Giuseppe Laterza), proposto da Massimo Gramellini. 6. Pierdomenico Baccalario, Il grande manca (Il Castoro), proposto da Loredana Lipperini. 7. Cristina Battocletti, Epigenetica (La nave di Teseo), proposto da Helena Janeczek. 8. Nicoletta Bianconi, Un invincibile inverno (Manni), proposto da Cesare Milanese. 9. Nicola Bottiglieri, Assalto alla collina (Bertoni), proposto da Natale Antonio Rossi. 10. Adrián N. Bravi, Adelaida (Nutrimenti), proposto da Romana Petri. 11. Paolo Buchignani, La spilla d'oro. Memorie da un secolo sterminato (Arcadia Edizioni), proposto da Silvana Cirillo. 12. Franco Buffoni, Il Gesuita (FVE), proposto da Antonella Cilento. 13. Laura Buffoni, Un giorno ti dirò tutto (HarperCollins), proposto da Serena Dandini. 14. Romolo Bugaro, I ragazzi di sessant'anni (Einaudi), proposto da Tiziano Scarpa. 15. Alberto Capitta, La tesina di S.V. (Il Maestrale), proposto da Giuseppe Conte. 16. Nevio Casadio, Le stanze dei giardini segreti (Vallecchi), proposto da Paolo Ferruzzi. 17. Marco Cassardo, Eravamo immortali (Mondadori), proposto da Marco Missiroli. 18. Giulio Cavalli, I mangiafemmine (Fandango Libri), proposto da Lisa Ginzburg. 19. Filippo D'Angelo, Le città e i giorni (nottetempo), proposto da Gianluigi Simonetti. 20. Antonella Di Fabio, L'omicidio di Valle Giulia (Frilli), proposto da Massimiliano Minerva. 21. Viola Di Grado, Marabbecca (La nave di Teseo), proposto da Daria Bignardi. 22. Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli), proposto da Gianni Amelio. 23. Donatella Di Pietrantonio, L'età fragile (Einaudi), proposto da Vittorio Lingiardi. 24. Vladimir Di Prima, Il buio delle tre (Arkadia), proposto da Saverio Simonelli. 25. Costanza DiQuattro, L'ira di Dio (Baldini+Castoldi), proposto da Roberto Barbolini. 26. Paola Fabiani, Le cronache di Dora Mattei. La rosa rosso crèmisi (Helicon), proposto da Ignazio R. Marino. 27. Peppe Fiore, Gli innamorati (Einaudi), proposto da Marco Cassini. 28. Olga Gambari, Il nome segreto (Miraggi Edizioni), proposto da Carlo D'Amicis. 29. Giuseppe Genna, Il true crime (Bompiani), proposto da Ferruccio Parazzoli. 30. Fabio Genovesi, Oro puro (Mondadori), proposto da Concita De Gregorio. 31. Eleonora Geria, Un senso di te (La Corte Editore), proposto da Giulia Ciarapica. 32. Angela Giannitrapani, Nella casa accanto (Progedit), proposto da Raffaele Nigro. 33. Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax), proposto da Emanuele Trevi. 34. Davide Grittani, Il gregge (Alter Ego), proposto da Wanda Marasco. 35. Fabrizio Guarducci, Eclissi (Lorenzo de Medici Press), proposto da Simonetta Bartolini. 36. Ginevra Lamberti, Il pozzo vale più del tempo (Marsilio), proposto da Jonathan Bazzi. 37. Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano (Einaudi), proposto da Valeria Parrella. 38. Marco Lodoli, Tanto poco (Einaudi), proposto da Elena Stancanelli. 39. Laura Magni, Storia swing intorno a Fernandez (Morellini), proposto da Vito Bruschini. 40. Francesco Maino, I morticani (Italo Svevo), proposto da Maria Teresa Carbone. 41. Giuseppe Mancusi Barone, Le mie icone (Guida), proposto da Cesare de Seta. 42. Marco Mantello, Marie Gulpin (Neri Pozza), proposto da Lorenzo Pavolini. 43. Michela Marzano, Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa (Rizzoli), proposto da Simonetta Sciandivasci. 44. Maria Masella, Tunnel (La Corte Editore), proposto da Marcello Ciccaglioni. 45. Daniela Matronola, In piena luce (Les Flâneurs Edizioni), proposto da Francesca Pansa. 46. Annarosa Mattei, La regina che amava la libertà. Storia di Cristina di Svezia dal Nord Europa alla Roma barocca (Salani), proposto da Mirella Serri. 47. Eleonora Mazzoni, Il cuore è un guazzabuglio. Vita e capolavoro del rivoluzionario Manzoni (Einaudi), proposto da Filippo La Porta. 48. Raffaele Messina, L'azzurro dentro (Marlin), proposto da Diego De Silva. 49. Diego Millefoglie, Tutti vivi (Mondadori), proposto da Dario Buzzolan. 50. Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai (SEM), proposto da Franco Di Mare. 51. Eugenio Murrali, Marguerite è stata qui (Neri Pozza), proposto da Aldo Cazzullo. 52. Paola Musa, Umor vitreo (Arkadia), proposto da Ilaria Catastini. 53. Stefania Nardini, L'ultimo treno da Kiev (Les Flâneurs Edizioni), proposto da Gianni Maritati. 54. Fiammetta Palpati, La casa delle orfane bianche (Laurana Editore), proposto da Gioacchino De Chirico. 55. Andrea Pamparana, Un condominio (Bibliotheka Edizioni), proposto da Angelo Piero Cappello. 56. Melissa Panarello, Storia dei miei soldi (Bompiani), proposto da Nadia Terranova. 57. Morena Pedriali Errani, Prima che chiudiate gli occhi (Perrone), proposto da Maria Ida Gaeta. 58. Enrico Pellegrini, Infinito (La nave di Teseo), proposto da Furio Colombo. 59. Carmen Pellegrino, Dove la luce (La nave di Teseo), proposto da Gad Lerner. 60. Andrea Piva, La ragazza eterna (Bompiani), proposto da Nicola Lagioia. 61. Christian Raimo e Alessandro Coltré, Willy. Una storia di ragazzi. Il delitto di Colleferro: inchiesta su un massacro (Rizzoli), proposto da Martina Testa. 62. Antonio Rezza, Il fattaccio (La nave di Teseo), proposto da Aurelio Picca. 63. Luca Ricci, Gotico rosa (La nave di Teseo), proposto da Massimo Onofri. 64. Daniele Rielli, Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli), proposto da Antonio Pascale. 65. Alberto Riva, Ultima estate a Roccamare (Neri Pozza), proposto da Giorgio Montefoschi. 66. Raffaella Romagnolo, Aggiustare l'universo (Mondadori), proposto da Lia Levi. 67. Maria Pia Romano, Controluce (Besa Muci), proposto da Maria Cristina Donnarumma. 68. Marco Rossari, L'ombra del vulcano (Einaudi), proposto da Claudia Durastanti. 69. Ilaria Rossetti, La fabbrica delle ragazze (Bompiani), proposto da Paolo Petroni. 70. Evelina Santangelo, Il sentimento del mare (Einaudi), proposto da Marcello Fois. 71. Alessandra Sarchi, Il ritorno è lontano (Bompiani), proposto da Marco Antonio Bazzocchi. 72. Eduardo Savarese, Le Madri della Sapienza (Wojtek), proposto da Riccardo Cavallero. 73. Gennaro Serio, Ludmilla e il corvo (L'orma), proposto da Giuseppe Lupo. 74. Raffaele Simone, Jazz Café (La nave di Teseo), proposto da Elisabetta Mondello. 75. Ezio Sinigaglia, Grave disordine con delitto e fuga (TerraRossa), proposto da Paolo Ruffilli. 76. Piero Trellini, R4. Da Billancourt a Via Caetani (Mondadori), proposto da Francesco Caringella. 77. Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio), proposto da Matteo Motolese. 78. Marcello Veneziani, Vico dei miracoli. Vita oscura e tormentata del più grande pensatore italiano (Rizzoli), proposto da Paolo Mieli. 79. Marco Vichi, Il ritorno (Guanda), proposto da Gabriele Ametrano. 80. Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo), proposto da Sandro Veronesi. 81. Paolo Zardi, La meccanica dei corpi (Neo Edizioni), proposto da Marco Zapparoli. 82. Mirko Zilahy, Nostra signora delle nuvole (HarperCollins), proposto da Roberto Ippolito.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA