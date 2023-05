Salone del Libro, più di 9.500 visitatori sulla Pista 500

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Durante i giorni del Salone del Libro più di 9.500 visitatori, nonostante la pioggia, sono saliti sulla Pista 500, scoprendo il giardino sospeso, le installazioni artistiche, la Collezione Agnelli, le mostre e il bar panoramico FiatCafé500. Tutti gli eventi - lectio di autori e autrici, passeggiate e attività per famiglie in Pinacoteca e sulla Pista 500 - sono andati sold out.

Il successo dell'iniziativa con il Salone - commenta la Pinacoteca Agnelli- è un auspicio di come il Lingotto sempre di più possa diventare un'area strategica della città di Torino, destinazione culturale e paesaggistica unica, sito panoramico e luogo di intrattenimento.

In questi giorni la Pinacoteca Agnelli celebra il primo anno di apertura. Nel contesto del suo public programme invita Oht (Office for a Human Theatre) a realizzare Little Fun Palace.

Performance, workshop, letture sulla Pista 500 che si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 maggio sul tetto del Lingotto.

Durante i tre giorni, la roulotte di Little Fun Palace si muove sulla Pista 500 trasformandola in un luogo di aggregazione e in un forum mobile all'aperto. Performance, talk, concerti, workshop, letture, pic-nic e cinema sotto le stelle compongono un programma a più voci sugli immaginari legati allo sciopero nell'arte e all'eredità del Lingotto. (ANSA).