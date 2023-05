ANSA/Salone del Libro, al via l'ultimo di Lagioia

(di Amalia Angotti) (ANSA) - TORINO, 15 MAG - Il Salone Internazionale del Libro si prepara ad aprire i battenti per la trentacinquesima edizione, nei padiglioni del Centro Congressi Lingotto di Torino dal 18 al 22 maggio. E' l'ultimo diretto da Nicola Lagioia che, dopo sette anni, passerà il testimone ad Annalena Benini, scrittrice e giornalista. Un passaggio di consegne importante, al quale Lagioia si presenta con un Salone "rafforzato, ingrandito, più internazionale". Tutti gli editori hanno confermato la loro presenza e se ne sono aggiunti di nuovo, sono pronte biblioteche, librerie, associazioni. Il programma è come sempre 'immenso' con 1.600 incontri, che diventano 2.200 se si considerano anche gli eventi del Salone Off. Un numero apparentemente grandissimo, ma è facile prevedere che anche quest'anno andranno tutti esauriti. Arriveranno autori e autrici da tutto il mondo, premi Nobel, i più noti scrittori italiani. Difficile dire quali siano gli appuntamenti più attesi, anche se spiccano due grandi nomi come Svetlana Aleksevič ed Emmanuel Carrère.

Il Salone occuperà 110.000 metri quadri al Lingotto e sarà "più alto" perché per la prima volta si allargherà alla Pista, messa a disposizione dalla Pinacoteca Agnelli. Ci sarà una pre-inaugurazione mercoledi' 17 maggio: un evento in diretta all'Auditorium della Rai con Stefano Bollani, 'Arrampicarsi sugli specchi', al quale parteciperà anche Alessandro Baricco.

Il tema del Salone, che avrà come Paese ospite l'Albania e come regione italiana la Sardegna, è 'Attraverso lo specchio', un omaggio a Lewis Carroll e alla sua creatura letteraria più celebre e felice, Alice nel paese delle meraviglie. L'intervento inaugurale, dopo i saluti istituzionali - sono attesi il ministro Gennaro Sangiuliano e il sottosegretario Vittorio Sgarbi - sarà della giornalista e scrittrice Svetlana Aleksievič. Il giudice emerito della Corte Costituzionale e docente Sabino Cassese terrà una lezione sulla democrazia e sulla partecipazione, mentre i più piccoli potranno assistere allo spettacolo Alice in WWWonderland, liberamente tratto da Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll e prodotto dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani.

Al Lingotto arriveranno lo spagnolo Fernando Aramburu, Javier Castillo, Javier Cercas, in compagnia di Bruno Arpaia, Michael Frank, il Premio Pulitzer 2018 Andrew Sean Greer, la scrittrice francese Victoria Mas, il Premio Nobel nigeriano Wole Soyinka, Scott Spencer, autore di uno dei libri sull'amore giovanile più letti, e Antoine Volodine. Sono attesi anche, come da tradizione, i finalisti del Premio Strega Europeo: Emmanuele Carrere, Esther Kinsky, Andrei Kurkov, Johanne Lykke Holm, Burhan Sönmez. Ritornano in modo massiccio le scuole. Venerdì 19 maggio torna il Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Il Salone ospiterà il primo appuntamento per i festeggiamenti di Jrr Tolkien, nel cinquantenario della morte, mentre il fondatore di Lonely Planet, Tony Wheeler, dialogherà con Vinicio Capossela e con Donatella Di Pietrantonio. In occasione dell'anniversario della nascita di Italo Calvino Lella Costa terrà un reading tratto da Le città invisibili. (ANSA).