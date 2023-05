Salone Off, 600 appuntamenti sul libro in 300 spazi a Torino

(ANSA) - TORINO, 10 MAG - Il Salone Off torna ad animare, con 600 appuntamenti dedicati al libro e alla lettura, i quartieri delle otto Circoscrizioni di Torino, alcuni Comuni della Città Metropolitana e diverse città del Piemonte. La XIX edizione è stata presentata oggi, mercoledì 10 maggio, presso lo Spazio Arena della Cavallerizza Torino, grazie alla collaborazione con Paratissima, in occasione del festival Graphic Days.

Il programma - curato da Marco Pautasso, segretario generale del Salone Internazionale del Libro di Torino, e da Paola Galletto - è stato messo a punto non solo grazie alla disponibilità di autrici e autori a incontrare il pubblico al di là delle pareti del Lingotto, ma anche grazie alle proposte di realtà culturali e sociali. Al centro, oltre agli incontri, ci sono proiezioni cinematografiche, reading, spettacoli teatrali, letture e laboratori per bambini e ragazzi, cene letterarie, mostre, dibattiti e workshop. In tutto sono 300 gli spazi coinvolti anche a Novara, grazie al Circolo dei lettori, Villanova d'Asti, Alessandria, Asti, Fossano, Genova, Vercelli.

Altre 11 città sono presenti grazie al coinvolgimento delle Dimore storiche tra le province di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Novara; altre 52 città grazie alla collaborazione con Vite Colte tra le province di Asti, Alessandria, Cuneo, Novara, Vercelli, Torino.

"Il Salone Off è la città che prima si riversa al Lingotto e poi prosegue. Non avrei mai conosciuto Torino come città se non ci fosse stato il Salone Off. Fa bene anche ai torinesi che ci sia mezzo mondo che arriva tra le strade della città.

L'augurio è che questo duri anche negli altri giorni dell'anno" ha sottolineato il direttore artistico del Salone del Libro, Nicola Lagioia. (ANSA).