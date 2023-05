Romanzi e saggi, vendite stabili nei primi 4 mesi del 2023

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Nei primi quattro mesi del 2023 l'editoria italiana di varia, ovvero romanzi e saggi venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione, si attesta sugli stessi livelli del 2022, segnando un -0,2% di valore delle vendite a prezzo di copertina e un -1,2% a copie.

Le vendite a prezzo di copertine nelle prime sedici settimane sono state pari a 473,2 milioni, le copie vendute sono 31,2 milioni. L'incremento rispetto ai primi quattro mesi del 2019, nel periodo pre-pandemia, è del 17% a valore e del 15,6% a copie.

Sono i dati rielaborati dall'ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori su rilevazione di Nielsen BookScan, aggiornati mensilmente e disponibili online nella pagina Studi e ricerche del sito Aie.

A partire dai dati di mercato e in collaborazione con il programma Aldus Up finanziato dalla Commissione Europea attraverso Europa Creativa, Aie organizza un incontro di confronto tra editori sul panorama del 2023, in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il convegno Il mercato del libro: andamento e analisi si terrà venerdì 19 maggio alle 10:30 in Sala Blu. Dopo il saluto del presidente di Aie Ricardo Franco Levi, con la moderazione di Sabina Minardi (L'Espresso) e sulla base dei numeri presentati da Giovanni Peresson (ufficio studi AIE), si confronteranno sul palco Alessandra Carra (Gruppo Feltrinelli), Marzia Corraini (Corraini Edizioni), Diego Guida (Vicepresidente di AIE e Presidente del Gruppo dei Piccoli editori), Stefano Mauri (Gruppo editoriale Mauri Spagnol), Martino Montanarini (Gruppo Giunti), Maria Teresa Panini (Franco Cosimo Panini Editore) e Enrico Selva Coddé (Gruppo Mondadori). (ANSA).