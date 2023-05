Nel Trevigiano il progetto Una collina di libri

(ANSA) - SUSEGANA, 06 MAG - Sarà formalmente annunciata il prossimo mese la nascita della rassegna "Una collina di libri", in assonanza con "Una montagna di libri", attivata a Cortina d'Ampezzo (Belluno) da 27 edizioni, iniziativa che si svolgerà nelle aree comprese nel territorio tutelato dall'Unesco tra Conegliano e Valdobbiadene.

Ne ha parlato oggi, a Susegana (Treviso), Marina Montedoro, presidente dell'Associazione per il patrimonio Unesco delle colline del Prosecco, a margine dell'inaugurazione di Co(u)ltura, Festival della letteratura del vino, in corso da oggi a domani.

"Una collina di libri", è stato anche anticipato, sarà affidata allo stesso curatore della kermesse di Cortina, Francesco Chiamulera. (ANSA).