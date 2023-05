Berardinelli e Franchini tra i vincitori del Premio De Sanctis

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Sono stati decisi i vincitori della XII edizione del Premio De Sanctis Letteratura, dedicato quest'anno all'editoria. Eccoli: premio per la saggistica a Alfonso Berardinelli per Un secolo dentro l'altro, il Saggiatore; Premio speciale della giuria a Ernesto Ferrero per Album di famiglia, Einaudi; premio della narrativa a Antonio Franchini per Leggere possedere vendere bruciare, Marsilio; premio del giornalismo a Francesca Mannocchi, Collaboratrice La Stampa; premio del Presidente della Fondazione De Sanctis alla memoria di Nicola Curzio per Prima che tutto torni buio, scritti di cinema, Laterza; premio per l'editoria a Elisabetta Sgarbi, Editore La Nave di Teseo.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 19 maggio alle 17,00 nella sede di Villa Doria Pamphilj a Roma, residenza istituzionale della Presidenza del Consiglio, alla presenza del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'incontro sarà condotto da Mariarita Grieco, vicedirettrice del Tg2. L'evento è organizzato con il patrocinio di Rai, in collaborazione con Aci e Terna e con la partecipazione del Gruppo Editoriale Athesis e di Pro Format Comunicazione.

Organizzato annualmente in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con targa del Presidente della Repubblica, il Premio è rivolto alle eccellenze della letteratura italiana. (ANSA).