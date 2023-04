A Modena torna Buk Festival e premia Maurizio De Giovanni

(ANSA) - MODENA, 21 APR - A Modena, sabato 6 e domenica 7 maggio, va in scena la 16/a edizione di Buk, il Festival dedicato alla bibliodiversità. La due giorni sarà preceduta, il 4 maggio, dalla premiazione di Maurizio De Giovanni - noto anche per i personaggi televisivi nati dalle sue opere, come il commissario Ricciardi e Mina Settembre - che ha ricevuto il premio speciale Buk Festival 2023. Il filo rosso della nuova edizione, fanno sapere gli organizzatori, è Nuove primavere, mentre particolare attenzione sarà dedicata alle donne e alle questioni di genere.

Promosso da ProgettArte per la direzione artistica di Francesco Zarzana, Buk ospiterà al Chiostro di San Paolo a Modena una selezione di case editrici in rappresentanza della piccola e media editoria nazionale e proporrà un cartellone di incontri con autrici e autori di tutta Italia, dedicati alle nuove uscite stagionali. La questione femminile si riverbererà anche nei libri, naturalmente, a cominciare dalla nuova raccolta del poeta franco-algerino Hamid Larbi, I riflessi del verbo.

Previsti focus con scrittrici come Mariagiovanna Luini e Sara Bilotti. Un altro focus sulla disabilità, con la presentazione del libro Le magiche antenne di Gregorio. (ANSA).