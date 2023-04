L'Italia porta un quadro di Spadarino al festival del libro

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Sarà un capolavoro dell'arte italiana, 'Tolomeo II discute la traduzione in greco del Pentateuco con gli studiosi ebrei', del pittore barocco Giovanni Antonio Galli, detto lo Spadarino, ad inaugurare, venerdì 21 aprile al Grand Palais Éphémère, il Padiglione Italia al Festival du livres de Paris.

"In accordo con il ministro Sangiuliano, con Riccardo Franco Levi in rappresentanza dell'Associazione italiana degli editori, del direttore di Ita-Parigi, Luigi Ferrelli, dell'antiquario Giovanni Sarti e con il contributo dell'ambasciatrice d'Italia, Emanuela D'Alessandro, in ragione del fatto che siamo gli ospiti d'onore di questa edizione, abbiamo ritenuto opportuno qualificare la presenza del Padiglione Italia con l'esposizione di questo capolavoro" spiega il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi chiamato ad illustrare l'opera, un olio su tela, nel corso della cerimonia inaugurale. (ANSA).