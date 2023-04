Festival per Grazia Deledda a Cervia, il suo 'buen retiro'

(ANSA) - CERVIA, 18 APR - Un festival per Grazia Deledda a Cervia, per 15 anni il suo rifugio estivo: si terrà il 13 e 14 maggio a Villa Caravella, la casa acquistata dopo il Premio Nobel del 1926, che le servì per mettere radici nella città scelta come suo 'buen retiro' fin dal 1920, ed ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni di Cervia e Nuoro e del Comitato ministeriale per i 150 anni dalla nascita della scrittrice. Cervia è stata rappresentata da Deledda in almeno quattro romanzi e una dozzina di novelle: il festival, alla prima edizione, intende "non spezzare il filo della memoria e rendere omaggio, in modo continuativo e perenne, alla sua cittadina onoraria più illustre, promuovendone l'opera tra le nuove generazioni", spiega la giornalista Marisa Ostolani, presidente dell'associazione 'Grazia Deledda, una Nobel a Cervia'.

Innumerevoli le testimonianze dei legami con la località ravennate: dall'amicizia con l'educatrice Lina Sacchetti e la 'dottoressa dei poveri' Isotta Gervasi, al sodalizio letterario con gli scrittori Marino Moretti, Antonio Baldini e Alfredo Panzini, all'affetto che la legava all'umile stagnino Trucolo, ''il gobbino dalla goccia di stagno'', reso immortale dai suoi racconti. La 'traccia' più evidente è la dimora storica di via Cristoforo Colombo, ceduta dagli eredi a privati nel 1979: a seguito di una recente campagna stampa, il Comune di Cervia ha avviato contatti con la proprietà, che ha condiviso di mettere a disposizione l'area per il festival. Ma, sottolinea Marisa Ostolani, "la nostra ambizione è di recuperare stabilmente ad uso pubblico almeno il giardino che, liberato dalle auto, potrebbe diventare una stazione di grande interesse culturale e turistico".

Nella due giorni si alterneranno conversazioni tra scrittrici (Rossana Dedola, Cristina Marconi e Grazia Verasani), letture di testi ('Cuore ci vuole, nell'altro', una citazione da 'Canne al vento', farà da filo conduttore ad una maratona curata dall'attrice Lelia Serra), il Teatro di Figura di Valentino Strinati, laboratori didattici, musica e gastronomia. Domenica 14 maggio i sindaci di Cervia e Nuoro, Massimo Medri e Andrea Soddu, scopriranno una targa storica di fronte a Villa Caravella. (ANSA).