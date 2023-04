Lagioia, il Salone del Libro è un'istituzione viva

(ANSA) - TORINO, 04 APR - "Sarà il Salone più grande di sempre, anche più alto perché saliremo sulla Pista del Lingotto messa a disposizione dalla Pinacoteca Agnelli. È un Salone che svolge un ruolo sempre più determinante per la costruzione dell'identità dei torinesi, degli italiani e degli europei.

Nonostante le piccole e grandi tempeste è diventata una delle fiere editoriali più importanti al mondo. Se ci sono polemiche è perché è un'istituzione viva". Lo ha detto Nicola Lagioia presentando la prossima edizione del Salone del Libro, l'ultima da lui diretta. Non ha partecipato la nuova direttrice Annalena Benini, presentata ieri: "parlerà dopo il Salone" ha spiegato Silvio Viale, presidente dell'Associazione Torino, la città del libro.

La XXXV edizione del Salone del libro, in programma dal 18 al 21 maggio, avrà una pre-inaugurazione mercoledì: un evento in diretta all'Auditorium della Rai con Stefano Bollani, 'Arrampicarsi sugli specchi', al quale parteciperà anche Alessandro Baricco. L'incontro è stato aperto da un ricordo di Rolando Picchioni, a lungo guida del Salone del Libro, scomparso di recente. Il tema del Salone, che avrà come Paese ospite l'Albania e la Sardegna come regione italiana, è 'Attraverso lo specchio'. L'intervento inaugurale sarà della giornalista e scrittrice Svetlana Aleksievič. Tra i nomi più noti alla comunità di lettori italiana: lo spagnolo Fernando Aramburu, Javier Castillo, Javier Cercas, in compagnia di Bruno Arpaia, Michael Frank, il Premio Pulitzer 2018 Andrew Sean Greer, la scrittrice francese Victoria Mas, il Premio Nobel nigeriano Wole Soyinka, Scott Spencer e Antoine Volodine. Sono attesi al Lingotto, come da tradizione, i finalisti del Premio Strega Europeo: Emmanuel Carrère, Esther Kinsky, Andrei Kurkov, Johanne Lykke Holm, Burhan Sönmez. (ANSA).