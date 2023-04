Multipli Forti, torna festival narrativa italiana in Usa

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Al via la seconda edizione del Festival Multipli Forti- Voci dalla letteratura italiana contemporanea che si svolgerà il 25, 26 e 27 aprile a New York al Center for Italian Modern Art (Cima), a Casa Italiana Zerilli Marimò e al Rizzoli Bookstore e il 28 e 29 aprile a Boston, al Consolato Generale d'Italia, al Chilton Club e alla libreria I Am books. Ospiti: Cristina Ubah Ali Farah, Viola Di Grado , Claudia Durastanti, Marcello Fois, Antonio Franchini, Fumettibrutti, Anna Maria Gehneyei, in arte Karima 2G; Djarah Kan, Ginevra Lamberti, Antonella Lattanzi, Chiara Marchelli, Antonio Monda, Valeria Parrella, Enrico Pellegrini, Walter Siti, Chiara Tagliaferri, Nadeesha Uyangoda, Chiara Valerio, Giorgio Vasta con Ramak Fazel, Simona Vinci.

L'iniziativa per la promozione della letteratura italiana è rivolta al pubblico delle lettrici e dei lettori e al mondo editoriale internazionale.

Promosso dall'Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Fabio Finotti, con la collaborazione della Federazione Unitaria Italiana Scrittori (Fuis), il Festival è ideato e curato da Maria Ida Gaeta con l'aiuto di un gruppo di studiosi: Alessandro Giammei (Yale University), Eugenio Refini (New York University), Monica Calabritto (Hunter College, Cuny), Chiara Benetollo (Bryn Mawr College).

Alle autrici e agli autori ospiti, in dialogo tra loro e con le studiose e gli studiosi, le traduttrici e i traduttori, gli editor e gli specialisti americani, è stato chiesto di ragionare su sei temi portanti della letteratura attuale ed ogni evento di Multipli Forti si aprirà con loro testi inediti in relazione ai temi proposti. Tra questi: i destini collettivi e personali, il corpo e il potere, il mito, in alleanza o in opposizione alla storia.

Un evento speciale sarà dedicato al Premio Letterario The Bridge e saranno iannunciate le candidature italiane per l'edizione 2023.

Torna anche l'appuntamento professionale che riflette sulle modalità di diffusione, promozione, penetrazione della narrativa contemporanea di lingua italiana nei mercati anglofoni, coordinato da Michael Reynolds, direttore editoriale Europe Editions e da Luca Briasco, direttore editoriale Minimum Fax.

Una novità rispetto alla prima edizione è la maggiore attenzione per il lavoro di traduzione letteraria. (ANSA).