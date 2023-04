A Empoli il Leggenda Festival 2023

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - A Empoli, dall'11 al 14 maggio 2023, torna la sesta edizione di Leggenda, festival della lettura e dell'ascolto. In programma incontri con autori, laboratori, letture ad alta voce, spettacoli, tavole rotonde e installazioni. Gli eventi sono oltre 80, tutti ad ingresso gratuito. Tra i luoghi del festival la biblioteca comunale Renato Fucini e il palazzo delle Esposizioni. Per la prima volta previsti incontri e narrazioni in LIS per bambini. Inoltre quest'anno a Leggenda sono attesi ospiti internazionali. Sarà presente la scrittrice Cigdem Gundes che parlerà del suo libro 'La mia scarpa rossa', edito da Storie Cucite; attesi anche Gijs van der Hammen e l'illustratrice Hanneke Siemensma che presenteranno 'Piccolo lupo saggio', pubblicato in Italia da Bohem Press. "Il nostro lavoro in questi anni si è concentrato sullo sviluppo di un festival che, insieme alla parte dell'ascolto, fosse occasione culturale e di sviluppo di un'economia diversa della lettura che parte dalla sinergia profonda che la biblioteca ha con le librerie cittadine - ha spiegato il direttore della biblioteca comunale 'Fucini', Carlo Ghilli - Uno sviluppo che va oltre la lettura e diventa turismo culturale. Abbiamo stabilito relazioni importanti, sinergie con scrittori e case editrici che hanno fatto sì che Leggenda quest'anno sia al Salone del libro di Torino". A Leggenda parteciperà il progetto 'Io leggo - ad alta voce', ideato e curato dall'Associazione SciogliLibro, vincitrice del Bando Ad alta voce 2020 del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. A cura di SciogliLibro è organizzata la tavola rotonda "Io leggo ad alta voce. Il suono dei libri alla radio" che si terrà sabato 13 maggio 2023, alle 17.30.

Coordinata dall'autrice e presidente dell'associazione Scioglilibro Teresa Porcella, alla tavola rotonda parteciperanno Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Barbara Schiaffino, direttrice editoriale della rivista e del premio Andersen, Paolo di Paolo scrittore e conduttore del programma di Radio3 'La lingua batte', Elena Rocco di Radio Magica, Armando Traverso di Rai RadioKids e Lidia Pantaleo dell'associazione SciogliLibro.

Come ogni anno, il festival viene anticipato da un evento di 'Aspettando Leggenda': il 15 aprile alle ore 15 al Palazzo delle Esposizioni lo scrittore Enrico Galiano presenterà il suo libro intitolato 'Scuola di felicità per eterni ripetenti' (Garzanti, 2022). Il sito del festival è www.leggendafestival.it Il programma completo sarà online dal 27 aprile e le prenotazioni per gli eventi a numero chiuso saranno attive dal 2 maggio. (ANSA).