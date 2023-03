Citta dei lettori anche per i giovani, festival ad hoc a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - Tre giorni di letture animate, laboratori di scrittura, live panting, spettacoli, dibattiti e incontri, tutti dedicati alla letteratura per bambini, ragazzi, teen e young adult. A Firenze, che già ospita la rassegna 'La città dei lettori' ne nasce una dedicata ai giovani. Si chiama 'La città dei giovani lettori' e si svolgerà dal 4 al 6 maggio a Villa Bardini.

Tra i protagonisti i pluripremiati illustratori britannici Jim Field e Sam Usher. E ancora Angelo Mozzillo, Sante Bandirali, Mariachiara Di Giorgio, Felicita Sala, Susanna Mattiangeli, Arianna Papini, Francesco Chiacchio, Bruno Zocca, Silvia Serreli, Isabella Grott, Daniele Artistarco.

L'obiettivo del progetto culturale di Fondazione Cr Firenze e Associazione Wimbledon APS è promuovere la letteratura: la programmazione è affidata alla libreria premio Andersen Farollo e Falpalà, con il patrocinio di ministero della Cultura e Polizia di Stato, il patrocinio e sostegno di Regione Toscana, Comune di Firenze e Quartiere 1 del Comune di Firenze, il supporto e la collaborazione di Unicoop Firenze e la collaborazione della rivista Birò. La collaborazione con la Polizia e la Questura di Firenze porterà, tra le iniziative, a Villa Bardini, l'unità cinofila, il reparto a cavallo e gli operatori delle volanti con auto e moto di servizio per incontrare i ragazzi. Tra gli eventi anche l'incontro sulla fiaba col presidente del premio Gianni Rodari e giurato al premio Andersen Pino Boero.

"Le nuove generazioni sono l'orizzonte culturale del futuro, per questo vogliamo tributare spazio e ascolto alla loro creatività e ai loro interessi", ha dichiarato il direttore de 'La città dei lettori e dei giovani lettori' Gabriele Ametrano.

Il questore di Firenze Maurizio Auriemma ha affermato che "leggere significa aprire la mente alla conoscenza". Secondo il presidente di Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori "l'editoria e il settore letterario per ragazze e ragazzi è un fondamentale tassello del mercato del libro e i giovani lettori di oggi saranno i grandi lettori di domani". (ANSA).