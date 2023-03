Al via la Biennale Democrazia, a Torino fino al 26 marzo

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Si apre mercoledì 22 marzo Biennale Democrazia, manifestazione culturale promossa dalla Città di Torino, e continuerà fino a domenica 26 marzo. La rassegna è ideata e presieduta da Gustavo Zagrebelsky e dal 2009 si svolge sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica. Giunta quest'anno all'ottava edizione, Biennale Democrazia - il cui titolo è Ai confini della libertà - ha l'obiettivo di tornare a riflettere sul complesso rapporto fra libertà e democrazia, dentro e fuori le frontiere della nostra società. La manifestazione accoglie oltre cento incontri, più di duecentoventi ospiti italiani e internazionali, cinque mostre e il contributo di circa centocinquanta volontari. Come ogni anno, gli eventi saranno registrati e resi disponibili sul sito della manifestazione.

In cinque giorni, una riflessione a partire da quattro itinerari tematici, quattro diverse prospettive per discutere e ragionare assieme attorno ai grandi temi che riguardano la libertà, a cui quest'anno si andranno ad aggiungere le sezioni Democrazia Futura, dedicata ai giovani e alle scuole di ogni ordine e grado, e Democrazia Diffusa, realizzata in sinergia con le realtà culturali del territorio.

L'edizione 2023 si apre mercoledì 22 marzo alle 17.30 al Teatro Carignano con un dialogo dal titolo Come nasce una dittatura fra la giornalista e attivista turca Ece Temelkuran e la reporter e scrittrice Francesca Mannocchi. (ANSA).