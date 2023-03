NapoliCittàLibro, 150 eventi alla Stazione marittima

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Sarà dedicata a Piero Angela la IV edizione NapoliCittàLibro - Salone del Libro e dell'Editoria che si terrà al Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli dal 13 al 16 aprile con 150 eventi, 100 editori, 30 laboratori e una sezione Educational. Tra gli autori ospiti anche Edoardo De Angelis, Maurizio de Giovanni, Miriam Candurro, Paolo Di Paolo, Marcello Fois, Gabriella Genisi, Anilda Ibrahimi, Fuani Marino, Lorenzo Marone, Giuseppe Montesano. Ad organizzare l'appuntamento, dal titolo 'Tempeste' è l'associazione Liber@Arte, con il contributo del Cepell - Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, il sostegno di Intesa Sanpaolo, il patrocino di Rai Campania, Camera di Commercio di Napoli e Comune di Napoli e la mediapartnership di Rai (Rai Teche proporrà filmati di Angela).

Il programma è stato presentato presso Gallerie d'Italia dagli editori Alessandro Polidoro e Rosario Bianco(Liber@Arte), Luigi Carbone (Presidente Commissione Cultura del Comune di Napoli) Giulia Del Prete (Direttore Commerciale Exclusive Campania Calabria e Sicilia Intesa Sanpaolo) insieme al gemellaggio con la Feria Internacional del Libro de Calì (Colombia). Nel Comitato scientifico Vincenza Alfano, Ileana Bonadies; Guido Trombetti. Tanti gli eventi, tra i quali incontri dedicati ai 60 anni del Centro Produzione TV Rai di Napoli e al Giro d'Italia in Campania. Diversi i laboratori: "Capire il fumetto: raccontare tramite immagini e scrittura" a cura Scuola Internazionale di Comics; "Mostro - Un podcast originale e di grande attualità" a cura A cura di Marco Zapparoli, coeditore Marcos y Marcos; "Laboratorio di scrittura: Il racconto horror sulle orme di Edgar Allan Poe" a cura di Vincenza Alfano; "Laboratorio di narrativa" a cura di Paolo di Paolo; "Laboratorio di lettura" a cura del Centro per il libro e la lettura - con Fondazione Bellonci; "Laboratorio Booktoker e Bookstagrammer: il linguaggio virale dei libri" di Storie di Napoli. Ingresso 5 euro (ridotto 3). (ANSA).