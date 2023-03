Da Lolita a Playboy, mostra e asta sui diversi linguaggi eros

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAR - 'Da Lolita a Playboy. I diversi linguaggi dell'eros': è la mostra, fino al 20 marzo, nelle sale della libreria antiquaria e casa d'aste Gonnelli di Firenze, anteprima dell'asta dedicata a libri, autografi e manoscritti, che si terrà dal 21 al 23 marzo. In esposizione una eterogenea selezione di opere di letteratura galante ed erotica provenienti dalla corposa sezione in asta dedicata al tema.

Dalla prima edizione del 1955 della famosa Lolita di Nabokov, a Les 120 journées de Sodome di de Sade, uno dei libri più controversi mai scritti, in mostra nell'edizione del 1931-35 di Maurice Heine; da La Leçon d'Amour dans un Parc del 1933, uno dei più pregevoli libri erotici illustrati da Umberto Brunelleschi, a Monsieur Nicolas ou le coeur humain dévoilé, romanzo autobiografico del 1956 di Restif de La Bretonne; da Nus, famosa rivista francese degli anni '50, arricchita dalle meravigliose fotografie di nudo di artisti del calibro di André de Dienes (primo fotografo di Marilyn Monroe), Brassaï, Olga Spolarics, Adorjan Wlassics e molti altri, alle annate complete (1959-1974) dell'iconico Playboy. Entertainment for men.

Quanto all'asta, sono oltre 750 i lotti all'incanto, divisi in sei sessioni di vendita. (ANSA).