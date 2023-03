(ANSA) - GENOVA, 09 MAR - Genova è la capitale italiana del Libro 2023, proclamata stamattina con una cerimonia che è svolta nella sala Spadolini del Ministero della Cultura. Presenti il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano; il Direttore generale della DG Biblioteche e Diritto d'Autore, Paola Passarelli; il presidente della Giuria, Francesco Perfetti; il presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Marino Sinibaldi. Collegati da remoto i rappresentanti delle città finaliste: Firenze, Lugo (Ra), Nola (Na), San Quirico d'Orcia (Si) e San Salvo (Ch).

"Sono commosso, contento e soprattutto orgoglioso" ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci subito dopo la nomina di Genova capitale del libro 2023.

"Nonostante quello che è successo negli anni scorsi siamo riusciti a creare una rete un sistema di cultura assolutamente unica di cui siamo orgogliosi".

"Il nostro progetto "Genova a parole spiegate" contribuirà all'innalzamento culturale della città influenzando i cittadini, i turisti e tutti quelli che fanno business e avrà una ricaduta unica che darà ricchezza alla città" ha aggiunto Marco Bucci commentando la nomina di Genova a capitale italiana del Libro per il 2023.

"Essere la capitale italiana del libro per noi è importante e ne siamo orgogliosi - ha sottolineato ancora Bucci -, per questo investiremo molto nelle biblioteche. La nostra volontà è quella di aprirle in orari diversi da quelli attuali come il dopo cena o durante la notte oltre a portare in città personaggi importanti che possano leggere e raccontare i libri in pubblico o nei teatri". (ANSA).