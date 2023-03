ANSA/Fiera Ragazzi, per 8 marzo donne in mostra in 115 libri

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 05 MAR - 'Tredici parole per Emily Dickinson ne 'La cena nel cuore' (Rue Ballu) di Beatrice Masini con le illustrazioni di Pia Valentinis. 'Frida Kahlo nella sua Casa Azul' (Arka) di Chiara Lossani e Michelangelo Rossato e Virginia Woolf (Becco Giallo) della fumettista Liuba Gabriele.

Sono tra i 115 libri dedicati alle donne selezionati nella mostra 'Women Donne Femmes Frauen 女 性 Mujeres ...نساء Wanawake', organizzata da Bologna Children's Book Fair e PublisHer, a cura di Accademia Drosselmeier/Cooperativa Giannino Stoppani, per festeggiare la Giornata Internazionale della Donna che quest'anno è in concomitanza con la Bcbf, a Bologna dal 6 al 9 marzo. La mostra sarà presentata l'8 marzo nell'ambito di una "Women's Breakfast" alla fiera.

La produzione editoriale dedicata alle donne è diventata in questi anni un vero e proprio filone nell'editoria per bambini e ragazzi con sempre nuove proposte come documenta l'esposizione.

Ed ecco gli albi illustrati dedicati a figure eccellenti che si siano distinte nelle loro battaglie per i diritti o per il loro ruolo nell'arte, nella scienza, nello sport, nella musica, nella moda, nella scrittura e nella promozione della lettura.

"Nell'industria editoriale che produce libri per ragazzi la presenza femminile è da sempre maggioritaria: figure mitiche di editrici, editor, scrittrici e illustratrici, libraie, bibliotecarie e attiviste per la lettura lavorano ad ogni latitudine del globo. L'editoria per ragazzi da un decennio produce libri sulle donne per i giovani lettori, rimette sulla scena figure dimenticate o sconosciute, ponendo così rimedio alla dimenticanza, o rimozione, dell'editoria per adulti del passato" come sottolineano i curatori.

La mostra è disponibile anche online sul portale Bcbf Galleries.

Le iniziative per l'8 marzo non si fermano qui. In fiera anche un'area speciale a cura di PublisHer, network creato nel 2019 da Bodour Al Qasimi, fondatrice e Ceo di Kalimat Group, Emirati Arabi Uniti, già presidente di IPA - International Publishers Association, per promuovere la parità di genere nell'industria editoriale mondiale, offrendo alle professioniste del settore sostegno nell'affrontare i continui sbilanciamenti nell'accesso ai ruoli dirigenziali e le discriminazioni nelle retribuzioni.

Discutendo e imparando le une dalle altre e cercando soluzioni creative e modulabili, le professioniste di PublisHer intendono promuovere la parità di genere, ponendo fine alle tante ingiustizie che fanno ancora parte delle industrie creative di tutto il mondo. A BolognaFiere, la PublisHer Area accoglie panel e momenti di dibattito su alcuni tra i temi più caldi come l'inclusione al supporto alle donne impegnate nei mercati editoriali emergenti. (ANSA).