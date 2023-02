L'inedito Mino Milani in una mostra a Pavia fino al 24 aprile

(ANSA) - PAVIA, 25 FEB - E' stata inaugurata nel Salone Teresiano della Biblioteca universitaria di Pavia la mostra 'Mino Milani dall'archivio di famiglia', curata dalle nipoti Marcella e Maria Piera Milani in collaborazione con Antonella Campagna. Un'occasione per accostarsi alla sfera professionale e a quella privata dello scrittore morto il 10 febbraio 2022 a 94 anni.

Sono presenti oltre 300 immagini, diverse delle quali provenienti dall'archivio di famiglia, insieme a materiali del Centro Manoscritti e dell'Archivio storico dell'Ateneo. Ad arricchire il percorso anche le 12 tavole realizzate dal maestro Marco Giusfredi, dedicate a Milani, oltre alla riproduzioni di opere firmate da artisti internazionali e donate al letterato nella sua lunga carriera. La mostra si può visitare fino al 24 aprile.

Durante l'inaugurazione della mostra è stato presentato il libro 'Mino Milani dall'archivio di famiglia' (Univers Edizioni) dal quale emerge un ritratto inedito: al volume (con l'introduzione curata da Ferruccio de Bortoli) hanno collaborato le giornaliste Raffaella Costa ed Eleonora Lanzetti, e il fotoediting è stato curato da Claudia Trentani. E' in fase di realizzazione, infine, il docufilm 'Mino Milani inedito' realizzato nel 2018 dal videomaker pavese Marco Rognoni e dallo scrittore Armando Barone. (ANSA).