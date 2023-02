A 'Dedica' ripartono le letture itineranti nelle librerie

(ANSA) - UDINE, 25 FEB - Tornate dopo tre anni di assenza a causa dell'emergenza Covid, si sono riconfermate un successo di pubblico le letture itineranti nelle librerie di Udine, uno fra gli appuntamenti più attesi della rassegna "Anteprima Dedica 2023 a Maylis de Kerangal", percorso di eventi organizzati in tutta la regione, che condurrà al festival vero e proprio, al via il 18 marzo a Pordenone.

Diversi gli appassionati di libri e letteratura che si sono ritrovati alle 17 nella libreria La Feltrinelli, in galleria Bardelli, luogo di partenza del reading in movimento "Riti di passaggio", tratto dai libri della scrittrice francese, a cura di Andrea Visentin, con Carlotta Del Bianco e l'accompagnamento musicale di Jacopo Casadio, affascinati dalla personale scrittura dell'autrice, dotata di profonda sensibilità e di prosa tagliente quanto poetica. Il "corteo" di lettori ha quindi fatto tappa alla libreria Einaudi, approdando infine alla libreria Moderna, seguendo le suggestioni di tre romanzi in particolare, "Riparare i viventi", quello di maggiore successo di Maylis de Kerangal (12 premi, oltre 50 traduzioni in tutto il mondo), quindi "Corniche Kennedy" e "Nascita di un ponte".

