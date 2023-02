'Il figlio del re', Mirko racconta Raoul Casadei a Cervia

(ANSA) - CERVIA, 16 FEB - Arriva il 17 febbraio (ore 18) alla Darsena del Sale di Cervia il 'memoir' di Mirko Casadei, 'Il figlio del re. Storia e storie di Raoul Casadei' (Bompiani), scritto con Zibba, nell'ambito del ciclo di incontri 'La musica delle parole' curato da Paola Cevenini che racconta, attraverso un lungo cartellone di appuntamenti fino a fine aprile, cosa succede nell'universo sonoro della 'popular music' nazionale.

Dopo l'apertura la scorsa settimana con un libro che dalle notti della Riviera ha tratto la sua ispirazione, 'Io, DJ' scritto dal dj Claudio Coccoluto insieme a Pierfrancesco Pacoda e ripubblicato da Baldini+Castoldi, si prosegue con il volume di Casadei: un ricordo, un percorso nel tempo, la ricostruzione di un'avventura unica per la musica e il costume italiani, il passaggio dalla civiltà contadina all'urbanizzazione, il ballo come fatto sociale, le balere come luogo dove rivendicare un diritto prima riservato solo alle classi più abbienti, quello al divertimento. Un viaggio nel mondo della cultura delle aie, di una società contadina che chiede intrattenimento e tempo libero, mescolando la musica alta della Mitteleuropa e quella della tradizione romagnola.

Mirko Casadei porterà il pubblico in un viaggio nel tempo tra ricordi intimi e celebrità, tra la dimensione familiare, così importante per la musica romagnola, e quelle delle lunghe notti a danzare nei locali che hanno reso celebre la Riviera. Subito dopo, musica dal vivo con Mirko accompagnato dai musicisti dell'Orchestra Casadei, Manuel Petti, Marco Lazzarini e Stefano Giugliarelli. E poiché la storia del liscio è di straordinaria attualità, al punto da far coniare la definizione di 'punk da balera' per la musica degli Extraliscio, sarà Mirko Mariani a presentare il 24 febbraio (ore 18) il libro sulla loro esperienza che li ha portati dalle balere alla Biennale del Cinema di Venezia, con il film di Elisabetta Sgarbi su di loro.

'Extraliscio. Una storia punk ai confini della balera' (La Nave di Teseo) arriverà alla Darsena del Sale accompagnato da un'esibizione della band, versione Extraliscio Club. (ANSA).