'C'era una volta il libro', a Cesena con sessanta espositori

Libri ingialliti e dalle pagine consunte, introvabili e per questo ricercati: 'C'era una volta il libro' è l'appuntamento, giunto alla dodicesima edizione, in programma a Cesena Fiera il 18 e 19 febbraio con una sessantina di espositori specializzati, provenienti anche da Spagna, Svizzera, Regno Unito, Olanda. Sui banchi sarà possibile trovare libri antichi di pregio a partire dal XV secolo in poi, ma anche molte curiosità bibliografiche del più recente '900, come i fuori catalogo, le ricercate prime edizioni e i volumi autografi che accompagnano l'offerta bibliografica cosiddetta d'occasione.

Presenti anche commercianti specializzati nella stampa antica, grazie ai quali sarà possibile acquistare stampe decorative di ogni epoca e soggetto (botanica, zoologia, caccia, anatomia, scienza, araldica, architettura, moda, enogastronomia, ecc.) assieme a vedute e mappe geografiche italiane, europee e del mondo, tutte originali. E ancora, per i collezionisti, una grande varietà di poster cinematografici e pubblicitari, fotografie, autografi, cartoline, santini sacri e documenti storici di vario tipo.

Tra le curiosità in fiera, il 'Pinocchio Futurista' (o Pinocchio triangolare) ideato a Firenze dall'architetto Fabrizio Gori (Burde), in edizione limitata in 200 copie con cinque litografie firmate dai pittori Berti, Favi, Gori, Malenotti e Pini. Bruno Pucci Studio Bibliografico di Napoli propone uno dei più famosi libri di storia naturale, il 'Commentario a Dioscoride' del Mattioli, in folio in una pregiata edizione del '500 con centinaia di incisioni. In fiera anche una stampa di Francisco Goya, 'Dopo il vizio viene il peccato' (1816-Acquatinta e acquaforte), tratta dalla serie dei Proverbi, e 'Gagà' di Fortunato Depero, disegno preparatorio del 1937 per l'omonimo dipinto del maestro futurista conservato a Rovereto.

