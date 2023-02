Centenario della nascita di Mario Lattes, un anno di eventi

(ANSA) - TORINO, 09 FEB - Due mostre, un film-documentario, una pubblicazione e la cerimonia finale del Premio Lattes Grinzane: sono le iniziative previste per celebrare i cento anni dalla nascita di Mario Lattes (1923-2001), artista, scrittore, ed editore del secondo Novecento. Gli eventi sono realizzati dalla Fondazione Bottari Lattes, che fin dalla sua nascita nel 2009 promuove la valorizzazione e promozione della figura di Mario Lattes, e si svolgono col sostegno della Regione Piemonte, il patrocinio della Città di Torino, il contributo di Banca d'Alba e il patrocinio e il contributo della Fondazione per i Beni culturali ebraici in Italia, in collaborazione con Lattes Editori.

Nel 2023 si celebrano anche i 130 anni della Casa editrice Lattes, realtà storica torinese che dalla fondazione nel 1893 a oggi ha accompagnato e formato con i propri testi scolastici intere generazioni di studenti italiani. È prevista in primavera l'organizzazione di un'ulteriore mostra per raccontare un pezzo di storia della città e il suo riflesso sull'Italia, curata da Marta Sironi sotto la supervisione della Casa editrice Lattes e in collaborazione con la Fondazione Bottari Lattes, la Fondazione Tancredi di Barolo e il Musli. (ANSA).