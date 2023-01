Al Jaipur Literature Festival in India cinque giorni di eventi

(ANSA) - NEW DELHI, 20 GEN - Si è aperto in Rajasthan il Jaipur Literature Festival, la kermesse di cinque giorni che è il più grande evento culturale dell'Asia, ed è nota come fenomeno letterario globale per la partecipazione di relatori e pubblico da tutto il mondo.

Giunto alla sua 16esima edizione, il JLF è stato inaugurato dallo storico William Dalrymple,che lo co-dirige con la scrittrice Namita Gokhale, assieme a Sanjoy K Roy, Direttore Esecutivo di Teamwork Arts, la società che produce il festival, e a Abdulrazak Gurnahl, Nobel Letteratura 2021. L'edizione 2023 prevede quasi 500 sessioni, che spaziano dalla presentazione di romanzi e opere letterarie, con una finestra particolare sulla scrittura delle donne, che ospiterà star globali come Bernardine Evaristo e Geetanjali Shree, vincitrice dell' International Booker Prize, oltre a concerti e discussione su temi di interesse globale, dal giornalismo alle questione ambientali, alle emergenze geopolitiche, con un incontro, tra gli altri, che vedrà la partecipazione dell'Ambasciatore dell'Unione Europea in India Ugo Astuto.

Il prossimo giugno JLF terrà la sua prima edizione a Roma, in collaborazione con il museo Maxxi e AIICP, l'India Italy Association for Cooperation and Partnership, presieduta dall'ex ambasciatore Antonio Armellini. Nel presentarla, Sanjoy K. Roy ha detto "JLF di Roma sarà la nostra prima inizoativa in Europa: siamo entusiasti di questa nuova piattaforma" (ANSA).