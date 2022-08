"Naxoslegge", torna il Festival della Narrazioni

(ANSA) - GIUARDINI NAXOS, 10 AGO - Sono i 'Corpi' il tema conduttore della 12/ma edizione di 'NaxosLegge, Festival delle Narrazioni, della lettura e del libro', in programma dall'1 settembre all'1ottobre a Giardini Naxos (Messina) che, con la direzione artistica di Fulvia Toscano ed il sostegno dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana guidato da Alberto Samonà, torna quest'anno con decine di appuntamenti dove il tema del corpo viene declinato in diverse sequenze con approfondimenti di carattere estetico, storico, metastorico, geopolitico e antropologico. Un percorso tematico annunciato già dall'immagine guida del festival: la 'Corazza di Achille', scultura di Stefania Pennacchio ispirata alle antiche armature in cuoio dei guerrieri e che, sia pur lacerata dal tempo e dalla fatica, nella sua semi-torsione sembra pronta a una nuova audace avventura. Spiega la Toscano: "I processi di smaterializzazione della realtà e dei rapporti ad essa connessi, la progressiva liquidità dei legami sociali per dirla con Baumann - spiega Toscano - impongono una riconsiderazione del ruolo del corpo una necessità di dialogo con esso, una nuova fenomenologia del corpo" Tra gli ospiti del cartellone 2022 il regista Theodoros Terzòpoulos, fondatore del teatro Attis, Katherina Papatheu, gli archeologi Nikolaos Stampolìdis, direttore del Museo dell'Acropoli di Atene, e Paolo Matthiae cui si deve la scoperta della città siriana di Ebla. Nella sezione dedicata alla poesia e a intellettuali 'scomodi' spazio a Pasolini e Pound. Ancora teatro con 'Corpi di scena' e un omaggio a Carmelo Bene nel ventennale della morte. Naxoslegge sarà anche nella sala d'attesa della stazione di Taormina-Giardini, gioiello dell'art decò e luogo-simbolo del viaggio e della conoscenza che farà da scenario all' 'Ulysses' di Joyce. NaxosLegge 2022 è sostenuta anche dal Parco Archeologico Naxos Taormina che ospita la maggior parte degli eventi, dall'Università di Messina e dall'Ersu. (ANSA).