Scienza e industria nel futuro in 2/a giornata Libro Possibile

(ANSA) - BARI, 07 LUG - La scienza e l'industria del futuro saranno tra i temi che caratterizzeranno oggi la seconda serata del festival "'Il libro possibile' che si è inaugurata ieri a Polignano a Mare (Bari). Tra i cinque palchi allestiti per la presentazione dei libri e per gli incontri si alterneranno manager, scienziati, ma anche ex magistrati, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni. Un confronto che avrà come filo conduttore anche il tema 'L'anno che verrà', scelto per la XXI edizione del festival e dedicato a Lucio Dalla. Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e Ceo di Pirelli e Alfio Quarteroni, il matematico numero 1 in Italia, saranno tra gli ospiti dell'incontro 'L'uomo del futuro nel mondo che verrà' (21.30), con l'intervento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

A Polignano si parlerà di Covid e delle strategie di contenimento anche in questa nuova fase emergenziale, con l'infettivologo Matteo Bassetti, ore 20.

Presentazione, (ore 22.30) del libro Confini invisibili' (Mondadori) della biologa, autrice e divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti.

Spazio, nell'analisi del futuro a breve termine, anche a quella che Papa Francesco ha definito la 'catastrofe educativa', con lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet (23:15) che affronta questo tema nel suo saggio 'Lezioni di sogni' (Mondadori), un manuale per ripensare la genitorialità, la scuola e il rapporto tra le vecchie e nuove generazioni.

Il conflitto in Ucraina e la complessa situazione della città di Taranto, alle prese con la difficile convivenza tra diritto al lavoro ed alla salute, saranno i temi di altri due appuntamenti che caratterizzeranno la serata. Nello Scavo inviato speciale di Avvenire, nel libro 'Kiev' (Garzanti), ripercorre le origini dell'attuale conflitto in Ucraina, ore 19.40. "Il cielo oltre le polveri. Storie, verità e menzogne sull'Ilva di Taranto" (Solferino) è il libro scritto da Valentina Petrini, giornalista, sull'impatto dell' acciaieria nella comunità locale, che sarà presentato alle 22.

A partire da questa seconda serata tornano al Libro Possibile le incursioni sul palco di Dario Vergassola che - come da tradizione del Festival - sottopone alcuni ospiti alle sue 'interviste impossibili'.

Le presentazioni e gli incontri si terranno in piazza Aldo Moro, piazza San Benedetto, 'La terrazza dei tuffi', balconata San Candida, 'Il libro possibile caffè'. (ANSA).