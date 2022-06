Zerocalcare per 'Sbam!' mostra su fumetto e adolescenza

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Sarà una giornata con Zerocalcare uno degli atti conclusivi, il 18 giugno della mostra di fumetti "Sbam!' allestita a Cles (Trento) dal 22 aprile al 19 giugno, un'esposizione che vuole raccontare l'adolescenza, le gioie, le paure e le speranze proprie di questo periodo della vita dell'uomo attraverso le storie, le immagini, i dialoghi e i pensieri di chi fa fumetto oggi in Italia. Dopo un appuntamento firmacopie con l'autore di Strappare lungo i bordi in serata ci saranno un evento di disegno dal vivo e il concerto di Giancane.

"Sbam! Stagione Adolescenza" conta la partecipazione di oltre quaranta fumettisti italiani, fra i quali Gipi, Manuele Fior, Davide Toffolo, Francesco Cattani, Davide Reviati, Alessandro Baronciani, Cristina Portolano, LRNZ, Maicol & Mirco, Giulia Sagramola, Sarah Mazzetti, Rita Petruccioli, Silvia Rocchi, Alice Milani, Lorenzo Ghetti, Eleonora Antonioni, Sara Garagnani, Percy Bertolini, Bianca Bagnarelli, Alice Socal, Antonio Sualzo. "Con la mostra abbiamo voluto creare un appuntamento dal carattere molto attuale, incentrandola sul fumetto contemporaneo - commenta il sindaco di Cles Ruggero Mucchi - per coinvolgere e riattivare i giovani in questo periodo così delicato e complesso dovuto alla pandemia". (ANSA).