A Torrita di Siena torna 'Borgo dei Libri', eventi e mostre

(ANSA) - FIRENZE, 27 APR - Torna a Torrita di Siena (Siena), il 7 e 8 maggio, 'Il Borgo dei Libri', la rassegna che nel centro storico della cittadina dà spazio a case editrici, librai antiquari, collezionisti, autori, per una mostra mercato interamente dedicata al mondo del libro e della lettura. Oltre a attività, laboratori, esposizioni e approfondimenti la manifestazione prevede anche uno spazio dove poter degustare i prodotti enogastronomici caratteristici della tradizione agro-alimentare della Valdichiana. All'interno della rassegna anche il XII Premio nazionale di pittura estemporanea 'Città di Torrita' che ha come tema quest'anno 'Il territorio e i centri storici di Torrita di Siena e Montefollonico' con una particolare caratteristica: i partecipanti sono invitati a realizzare le loro opere direttamente nelle due località, in modo da restituirne la percezione attraverso la propria espressione artistica. Rispetto alle edizioni passate, si rinnova l'iniziativa di distribuire a tutti gli alunni delle scuole torritesi un buono di acquisto da cinque euro, da spendere nei giorni dell'evento su qualsiasi dei libri in vendita nella mostra mercato. Tra gli eventi anche una mostra dedicata a Pinocchio con le opere del pittore torritese Massimo Sonnini.

"Il Borgo dei Libri è un itinerario tra i libri, l'arte, le tipicità locali, che fornisce una piacevole occasione di incontro e di socializzazione di fronte a una ricca selezione di titoli", ha spiegato il sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi. Per il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo "la Regione Toscana è lieta di accogliere la presentazione di un evento come 'Il Borgo dei Libri', che al tempo stesso valorizza un centro storico di notevole interesse e ricorda l'importanza della promozione della lettura". (ANSA).