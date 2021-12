Più libri: torna e vola a oltre 90mila presenze

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Mette a segno un nuovo grande successo la fiera della piccola e media editoria 'Più libri più liberi' che ha festeggiato vent'anni ed è tornata in presenza nel 2021, dopo un anno di stop per la pandemia. Oltre 90mila le presenze e più di 1200 gli ospiti italiani e internazionali.

Nonostante la delicata situazione sanitaria attuale, il pubblico non si è fatto scoraggiare e ha confermato la sua passione e il suo entusiasmo per la Fiera, organizzata dall'Associazione Italiana editori-Aie e ospitata nella Nuvola dell'Eur dal 4 all'8 dicembre. La manifestazione si chiude con un reading di Luca Zingaretti 'Lettere inedite dall'archivio Camilleri', a cura di Eur Culture in collaborazione con Più libri più liberi, aperto da una lettura di Maurizio de Giovanni. (ANSA).