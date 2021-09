Umbrialibri 2021 dedicato al ruolo delle donne nella letteratura

PERUGIA - Al via l'8 ottobre nel complesso monumentale di San Pietro, a Perugia, la 27/a edizione di Umbrialibri, tre giorni (fino al 10 settembre) di incontri, presentazioni, dibattiti e reading sul ruolo delle donne nella letteratura e nel mondo della cultura, con anteprime nelle giornate del 6 e 7 ottobre. La rassegna editoriale e culturale, promossa dall'assessorato alla cultura della Regione Umbria, si sposterà poi dal 29 al 31 ottobre alla Biblioteca comunale di Terni. Il tema di Umbrialibri 21 è Lato - Donna. Attraverso i vari appuntamenti si darà uno sguardo approfondito - spiega la Regione - sul ruolo delle donne nella letteratura e nel mondo della cultura e sui tanti modi in cui l'universo femminile può essere ed è protagonista della società. Tra gli ospiti già confermati, alcuni tra i più importanti e apprezzati scrittori e intellettuali italiani: da Teresa Ciabatti ad Aurelio Picca, da Elisabetta Rasy ad Andrea Di Consoli, da Maria Pia Ammirati ad Angelo Mellone. E, ancora Marco Balzano, Daria Bignardi, Giancarlo De Cataldo, Camilla Boniardi "Camihawke", Simona Vinci, Ilaria Borletti Buitoni, Ritanna Armeni, Sergio Rizzo, Ernesto Galli della Loggia, Aldo Cazzullo, Giovanni Grasso, Giacomo Papi, Mario Tozzi, Alessandro Campi e Virman Cusenza. Incontri e presentazioni ai quali si affianca la mostra mercato degli editori umbri, 35 le case editrici, che quest'anno tornerà in presenza, e in cui si inserirà la cerimonia di proclamazione e la premiazione dei vincitori della quarta edizione del premio nazionale opera prima "Severino Cesari", promosso dalla Regione Umbria d'intesa e con la collaborazione diretta della moglie Emanuela Turchetti per onorare la memoria del giornalista, editor e curatore editoriale umbro. Nella terna finale ci sono Sara Fruner con L'istante largo (Bollati Boringhieri), Gianmarco Perale con Le cose di Benni (Rizzoli), Nicoletta Verna con Il valore affettivo (Einaudi). Il programma della manifestazione è su www.umbrialibri.com. Tutti gli incontri sono gratuiti, per partecipare sono obbligatori la prenotazione dal sito della manifestazione e il green pass.