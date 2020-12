Pordenonescrive 2021 con Veladiano, Valerio e Balzano

PORDENONE - Dal 2 febbraio al 2 marzo 2021 torna pordenonescrive, la scuola di scrittura promossa da Fondazione Pordenonelegge, in tempo di pandemia interamente concepita online e quindi con accesso per studenti di qualsiasi latitudine.

In cattedra, per la 12/a edizione di pordenonescrive, anche quest'anno ci saranno tre grandi scrittori: Mariapia Veladiano, Chiara Valerio e Marco Balzano. Le loro lezioni saranno intervallate a quelle dei curatori del progetto, gli autori Alberto Garlini e Gian Mario Villalta. Sarà un'edizione estremamente "tangibile" e operativa, su piattaforma zoom, interamente dedicata alla genesi e scrittura del romanzo: per affrontare concretamente le questioni connesse ai meccanismi creativi e alla narrazione di una storia nella sua interezza.

"Pordenonescrive 2021 - spiega Alberto Garlini - non rinuncerà al calore del rapporto fra studenti e insegnanti: per meglio restituire la sensazione dell'aula i laboratori saranno potenziati e il corso, in un mese, permetterà di impostare un romanzo, almeno nei suoi movimenti principali".