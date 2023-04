'L'anno capovolto' di Simone Innocenti diventerà un film

(ANSA) - ROMA, 14 APR - 'L'anno capovolto' di Simone Innocenti è stato opzionato per il cinema dalla giovane società di produzione cinematografica e audiovisiva Grey Ladder Productions, fondata dallo sceneggiatore e produttore Alessandro Regaldo. Lo annuncia Edizioni Atlantide che ha pubblicato il romanzo, arrivato alla terza edizione, a giugno 2022.

Ambientata tra la Toscana (Marina di Massa, Carrara, Forte dei Marmi, Viareggio e Firenze) e la Liguria (La Spezia), la storia vede un gruppo di amici di vecchia data passare insieme il Capodanno nella villa del benestante Giulio e della sua affascinante moglie Francesca. Tra loro, un notaio e una modella, un maestro di tennis e un'assicuratrice, un poliziotto e un gioielliere, un rappresentante di lampadine e la proprietaria dello stabilimento balneare in cui tutti si sono conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi fin da quando erano adolescenti. I festeggiamenti per il nuovo anno diventano un'occasione per ognuno di loro per mettersi a nudo e mostrarsi per quello che veramente è.

Giornalista e scrittore, nato a Montelupo Fiorentino nel 1974, Simone Innocenti ha esordito con 'Puntazza' (Erudita) ed è autori di romanzi e racconti tra cui 'Vani d'ombra' (Voland) e la guida letteraria 'Firenze Mare' (Perrone). (ANSA).