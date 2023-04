Harry Potter, in arrivo le serie per la tv

(ANSA) - NEW YORK, 04 APR - Harry Potter: arriva la serie tv.

L'adattamento per il piccolo schermo delle avventure del piccolo mago di Hogwarts sta per superare uno dei suoi più grossi ostacoli: l'intesa della Warner Bros Discovery con l'autrice dei sette romanzi J. K. Rowling che detiene il controllo creativo su qualsiasi sfruttamento della franchise.

L'obiettivo dello studio nato dalla fusione tra la Warner e Discovery è di portare a bordo la Rowling come producer, non come showrunner, ha appreso la Bloomberg e confermato il sito Deadline. L'indiscrezione ha scatenato reazioni sui social, molte decisamente poco favorevoli: le tirate anti trans della scrittrice continuano a pesare sul franchise del piccolo mago, ma anche tra chi era stato pronto a lasciar correre sulle controversie molti commenti sono stati sulla linea del "perché toccare quanto è già perfetto". La Warner è tuttavia determinata ad andare avanti: una volta entrata la scrittrice nel progetto, si cercherà lo sceneggiatore. L'idea è che ciascuna stagione della nuova serie si concentri su un libro, dal primo Harry Potter e la Pietra Filosofale del 1997 all'ultimo, Harry Potter e i Doni della Morte uscito dieci anni dopo. La serie sarà prodotta da Warner Bros Television. (ANSA).