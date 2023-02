Helen Mirren è Patricia Highsmith in un film su Tom Ripley

(ANSA) - NEW YORK, 07 FEB - L'attrice premio Oscar Helen Mirren vestirà i panni di Patricia Highsmith nel nuovo film 'Switzerland', la cui trama ruota intorno ad uno dei romanzi con il personaggio Tom Ripley, per il quale la scrittrice statunitense noir è, tra gli altri, diventata famosa. Per la regia è stato invece scelto Anton Corbijn. Lo scrive Deadline.

Secondo la trama la solitudine e la vita lontano dai riflettori della Highsmith in Svizzera vengono interrotte da Edward, un giovane agente letterario mandato dalla casa editrice della scrittrice per convincerla a scrive un ultimo romanzo della popolare serie con Ripley.

Highsmith usa la sua famosa immaginazione macabra per spaventare Edward ma prima che se ne rendano conto ne viene fuori una collaborazione ed i mondi da loro costruiti diventano inseparabili da quelli reali.

Tom Ripley è il personaggio protagonista del romanzo 'Il talento di mister Ripley' della Highsmith e compare in altri quattro romanzi, 'Il sepolto vivo', 'L'amico americano', 'Il ragazzo di Tom Ripley' e 'Ripley sott'acqua'. (ANSA).