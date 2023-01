Sleeping Beauties, graphic novel da horror Stephen e Owen King

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - STEPHEN KING, OWEN KING, SLEEPING BEAUTIES. GRAPHIC NOVEL (SPERLING & KUPFER, PP 252, EURO 25), ADATTAMENTO DI RIO YOUERS. DISEGNI DI ALISON SAMPSON "Sleeping Beauties", l'horror firmato da Stephen King con il figlio minore Owen King diventa una graphic novel in libreria per Sperling&Kupfer. L'adattamento è dello sceneggiatore Rio Youers e dell'illustratrice Alison Sampson sotto lo sguardo di King, che con i suoi libri ha venduto 500 milioni di copie in tutto il mondo, e del figlio Owen, che ha ricevuto diversi premi letterari ed è autore di due raccolte di racconti, la prima delle quali pubblicata da Frassinelli con il titolo 'Siamo tutti nella stessa barca' e di un romanzo.

Il risultato è una chicca imperdibile per l'appassionato pubblico di King. Ed è in arrivo una serie tv di cui si è assicurata i diritti Anonymous Content che ha commissionato la sceneggiatura dell'episodio pilota della serie a Owen King.

In una notte agitata, nel carcere femminile di Dooling una delle detenute annuncia con urla strazianti l'arrivo della Regina Nera. Per il dottor Norcross, lo psichiatra della prigione, è routine: un sedativo dovrebbe sistemare tutto. Per sua moglie Lila, lo sceriffo di Dooling, è un presagio di morte.

Poche ore dopo, una ragazza sconvolta chiama il 911 affermando che una donna con forza sovrumana ha ammazzato a mani nude due balordi. Il suo nome è Evie Black, intorno a lei svolazzano strane falene marroni e sembra venire da un altro mondo. Lo stesso, forse, dove finiscono a poco a poco le donne, addormentate da un'inquietante malattia del sonno. Un sonno dal quale è meglio non svegliarle. (ANSA).