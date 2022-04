Hunger Games, il prequel in sala il 17 novembre 2023

NEW YORK - Il prequel di Hunger Games uscirà in sala il 17 novembre 2023. L'annuncio per Hunger Games Ballad of Songbirds and Snakes è arrivato durante il CinemaCon a Las Vegas, il convegno che riunisce i proprietari di sale cinematografiche. Non è stato tuttavia svelato alcun trailer, solo un breve filmato in cui si sente il rumore del ghiaccio che si scioglie in un paesaggio gelido e la scritta 'Siete invitati a ritornare ai Games. Nel 2023 il mondo scoprirà chi è l'usignolo (songbird) e chi il serpente (snake)".

Il prossimo capitolo di Hunger Games, diretto da Francis Lawrence, è basato sul romanzo 'Ballata dell'usignolo e del serpente' (2020) di Suzanne Collins e spin off e prequel della trilogia di Hunger Games. Secondo la trama, 'al suo ritorno a Hunger Games, anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, un 18enne Coriolanus Snow vede un'opportunità per un cambiamento della sua sorte quando è scelto per essere mentore di Lucy Gray Baird, la ragazza tributo dell'indigente Distretto 12'. Nessuna indiscrezione sul cast del film.