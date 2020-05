Il prequel di Hunger Games ha già venduto 500mila copie

NEW YORK - 'The Ballad of Songbirds and Snakes' di Suzanne Collins è già un bestseller: la pandemia non ha fermato la vendita del libro prequel della serie Hunger Games. In meno di una settimana sono state infatti già vendute 500 mila copie. Un buon inizio per il romanzo che come nel caso degli altri libri che hanno ispirato i film con protagonista Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen) diventerà anch'esso un adattamento cinematografico.

'The Ballad of Songbirds and Snakes' segue di circa dieci anni 'Il canto della rivolta' e la Collins introduce i lettori alla nazione di Panem e al dispotico Presidente Coriolanus Snow, solo che questa volta le vicende non seguono il percorso di Katniss Everdeen per annientare Snow, bensì entrano nella mente dello stesso Snow. I libri della Collins hanno venduto oltre cento milioni di copie in tutto il mondo.