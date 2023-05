Peter Cameron, è troppo presto per scrivere di pandemia

TORINO - Peter Cameron, l'autore di Un giorno questo dolore ti sarà utile, il suo longseller rilanciato su TikTok, arriva al Salone del Libro di Torino con un libro che raccoglie una serie di racconti scritti tempo fa, quasi tutti inediti in Italia, che ci rivelano un aspetto poco esplorato della sua scrittura: 'Che cosa fa la gente tutto il giorno? (Adelphi).

"È un po' strano, però è molto bello vedere questi racconti in forma di libro pubblicati in Italia perché ho cominciato, da giovane, scrivendo proprio racconti ed ero pieno di passione, entusiasmo di raccontare un sacco di cose" dice all'ANSA Cameron che domani sarà protagonista di un atteso incontro. "Il racconto è la forma perfetta quando sei un giovane scrittore. Ho un grande affetto per tutte queste storie. Ho con loro quasi una relazione vitale. Ricordo molto bene quando e come le ho scritte. Rappresentano una parte importante della mia produzione come scrittore che in Italia non è tanto conosciuta" sottolinea.

"Quando uno ha un figlio, poi il figlio cresce e il rapporto cambia, invece con una storia questo non avviene perché resta sempre come è" dice lo scrittore che vive per la maggior parte del tempo in Vermont e anche a New York. Lo scrittore ci ha abituato a intervalli lunghi tra un suo libro e l'altro. Ma sta pensando a una nuova storia? Racconterà la pandemia? "Non so esattamente che cosa scriverò o quando.

Gli anni della pandemia sono stati molto duri per tutti ed è un periodo ancora troppo vicino al presente, troppo vivo nella nostra memoria per permettermi di avere una distanza tale da poterlo considerare come argomento di scrittura. Ci vuole un po' più di distanza e non mi sento in questo momento di scrivere cose sul Covid" spiega. "Le mie pause sempre sono più lunghe. Al momento non sto scrivendo nulla di particolare. Comincio a pensare: 'non mi verrà mai più nessuna idea. Poi dico, però in passato ho scritto tante cose e ho comunque fiducia" aggiunge. In Che cosa fa la gente tutto il giorno? i protagonisti sono persone che cercano se stesse. Tra queste un uomo che ha una cagnolina che la notte porta a spasso. Preferisce far credere alla moglie di avere un'amante anzichè rivelarle questo suo segreto. "Le mie storie sono tutte inventate, tutte nascono dalla mia immaginazione. Quasi mai trovo spunto nella vita reale. La storia della cagnolina segreta è la prima che ho scritto, ero ancora al College, era il 1980, sono passati 42 anni. All'epoca non mi sono neppure reso conto di cosa stavo facendo" spiega e aggiunge: "È vero, sono tutte persone alla ricerca di se stesse, ma per potersi trovare bisogna rapportarsi agli altri". Lei non ama l'autofiction che va tanto di moda? "Non scrivo autofiction, perché scrivo per liberare me stesso da me stesso e perché mi piace esplorare altre vite e persone. Non prendo mai spunto dalla mia vita , non la trovo adatta, è noiosa. Ho bisogno di affidarmi all'immaginazione per creare storie e personaggi. Come lettore però non escludo di leggere autofiction se è ben fatta e coinvolgente". Cosa pensa di questi tempi segnati da guerra e pandemia? "In un certo senso, se uno ci riflette, penso che tutti sempre abbiano vissuto in un momento che gli sembrava particolarmente difficile. Sono pochissime le persone che guardandosi attorno possono dire di vivere felicemente, senza nessuna preoccupazione. Questa è una cosa a cui penso molto soprattutto quando vengo colto dallo sconforto, da quello che succede là fuori. È vero che viviamo in periodi duri e difficili ma è come se fossero la normalità. La cosa importante è non perdere la speranza" dice e aggiunge: "Certo, il riscaldamento globale è un problema serio che dobbiamo tenere in considerazione. Quando scrivo tendo a lasciare da parte queste considerazioni sul mondo in generale, tendo a soffermarmi sulle piccole vite dei miei personaggi" racconta.