Angela Merkel si racconta in Libertà, in uscita a novembre

ANGELA MERKEL CON BEATE BAUMANN LIBERTÀ. MEMORIE 1954 -2021(RIZZOLI).

Angela Merkel si racconta nell'autobiografia politica 'Libertà - Memorie 1954-2021', scritta con Beate Baumann, sua consigliera politica di lunga data, che sarà nelle librerie italiane per Rizzoli il 26 novembre 2024 e disponibile in contemporanea in più di trenta paesi. Lo annuncia la casa editrice. "Nessuno come Angela Merkel ha rappresentato l'Europa negli ultimi decenni. La casa editrice Rizzoli è orgogliosa di pubblicare la sua autobiografia" afferma Massimo Turchetta, direttore generale e publisher di Rizzoli.

Prima donna a ricoprire la carica più importante del suo Paese, responsabile del governo della Germania per sedici anni, dal 2005 al 2021, durante i quali ha attraversato numerose crisi e ha plasmato con le sue azioni e il suo atteggiamento la politica e la società tedesca e internazionale, l'ex cancelliera Merkel ripercorre la sua vita in due Stati tedeschi - trentacinque anni nella Ddr, trentacinque anni nella Germania riunificata.

"Che cos'è per me la libertà? È una domanda che mi pongo da una vita. Naturalmente in una prospettiva politica, perché la libertà ha bisogno di condizioni democratiche: senza democrazia non c'è nessuna libertà, nessuno Stato di diritto, nessuna tutela dei diritti umani" dice Angela Merkel. "Questa domanda mi dà tuttavia da pensare anche su un altro piano. Libertà, per me, è scoprire dove si collocano i miei limiti e superarli. Libertà è non smettere di imparare, non dovermi fermare, poter continuare ad andare avanti anche dopo aver lasciato la politica" spiega l'ex cancelliera.

Con un approccio personalissimo in queste memorie racconta l'infanzia e la giovinezza, gli studi nella Ddr e quel drammatico 1989 in cui cadde il Muro e cominciò la sua vita politica. Merkel rende partecipi degli incontri e dei dialoghi con i potenti della Terra e, sulla scorta di importanti svolte nazionali, europee e mondiali, illustra con chiarezza e precisione come si sia arrivati a prendere le decisioni che influenzano la nostra epoca. Settecento pagine, con due inserti fotografici a colori di 16 pagine ciascuno, che consentono di gettare uno sguardo unico nel cuore del potere e un fervente appello in favore della libertà.

Nata ad Amburgo nel 1954, cresciuta nella Ddr, dove ha studiato Fisica e conseguito un dottorato in Scienze naturali, Merkel è stata eletta nel Parlamento tedesco nel 1990. Dal 1991 al 1994 è stata ministra federale per le donne e la gioventù, dal 1994 al 1998 ministra per l'ambiente, la tutela della natura e la sicurezza dei reattori nucleari, dal 2000 al 2018 presidente dell'Unione Cristiano-Democratica di Germania (Cdu). Ha terminato la sua carriera politica attiva nel 2021.



