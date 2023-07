RUBEN RAZZANTE, I SOCIAL MEDIA CHE VORREI (FRANCO ANGELI, PP. 166, EURO 18)

Metaverso, igiene digitale, etica del giornalismo, sicurezza dei dati, proprietà intellettuale, innovazione, tutela dei diritti, sono alcuni dei temi trattati in questo breve saggio collettivo a cura di Ruben Razzante, docente universitario, che insieme ad un gruppo di professionisti ed esperti della materia si interroga sul futuro dell'informazione, in un mondo dominato dalla tecnologia che corre alla velocità della luce.

Razzante stila il decalogo dei social media ideali e sottolinea l'importanza di investire nella cybersecurity e nel contrasto alle fake news. Quanto all'intelligenza artificiale, l'esperto scrive che "se l'AI non verrà utilizzata in conformità con la legge e non rispetterà i diritti fondamentali delle persone, compresi quelli relativi alla dignità, alla privacy, all'onore, all'immagine, alla non discriminazione e alla proprietà intellettuale, essa diventerà il killer del benessere digitale anziché armonizzarsi con la prospettiva della costruzione di un nuovo umanesimo digitale". Questo saggio è una guida utile per tutti coloro che sono alla ricerca delle buone pratiche che portino alla costruzione di una democrazia digitale inclusiva.



