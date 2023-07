Neri Pozza, Giovanni Francesio nuovo Direttore editoriale

Da metà settembre Giovanni Francesio sarà nuovo direttore editoriale della storica casa editrice.

Francesio porta in Neri Pozza la sua lunga esperienza nel mondo dell'editoria, una profonda conoscenza del contesto letterario italiano e internazionale: "Lavoro nell'editoria da quasi trent'anni e ho sempre guardato a Neri Pozza con attenzione e interesse, per la vastità e la profondità del suo catalogo, le scelte sempre innovative e intriganti, e per le persone che lavorano nella casa editrice, che ho sempre stimato, e che oggi sono davvero contento di incrociare. Dirigere una casa editrice con queste caratteristiche spero mi permetterà non solamente di mettere a frutto l'esperienza maturata nel corso degli ultimi anni nell'ambito della narrativa italiana ma anche di tornare a frequentare ambiti quali la saggistica e la narrativa straniera, dando spazio a nuove voci a fianco dei grandi autori che hanno segnato la storia e i successi di questo marchio così prestigioso", ha dichiarato Francesio.

Il cambio alla direzione editoriale della Neri Pozza Editore si inserisce nelle più ampie strategie di sviluppo del Gruppo Athesis, media company lombardo-veneta che negli anni Novanta aveva rilevato la casa editrice fondata nel 1946 dall'omonimo scrittore.



