Borrometi, Mauro, Tortora e Sorgi finalisti Premio Estense

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Paolo Borrometi con "Traditori. Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana" (Solferino), Ezio Mauro con "L'anno del fascismo. 1922. Cronache della Marcia su Roma" (Feltrinelli), Gaia Tortora con "Testa alta, e avanti" (Mondadori) e Marcello Sorgi con "Mura. La scrittrice che sfidò Mussolini" (Marsilio) sono i quattro finalisti della 59/a edizione del Premio Estense. Sono stati scelti, tra 69 candidati, dalla giuria tecnica del Premio, presieduta da Alberto Faustini e composta da Michele Brambilla, Luigi Contu, Tiziana Ferrario, Paolo Garimberti, Jas Gawronski, Giordano Bruno Guerri, Agnese Pini, Venanzio Postiglione, Alessandra Sardoni e Luciano Tancredi, nel corso della riunione che si è svolta oggi nella sede di Confindustria Emilia a Ferrara. Contestualmente, la giuria presieduta dal presidente della Fondazione Premio Estense, Gian Luigi Zaina, e composta da sette imprenditori dei territori di Bologna, Ferrara e Modena, ha assegnato il 39/o "Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell'informazione", con il parere favorevole della giuria tecnica, a Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera e già corrispondente di Repubblica da New York. Il riconoscimento, istituito nel 1985 in memoria di Gianni Granzotto, presidente per vent'anni delle giurie dell'Estense, è conferito a chi si è particolarmente distinto per correttezza, impegno e professionalità nell'ambito dell'informazione. Sabato 23 settembre, al Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, si svolgerà la cerimonia conclusiva dell'edizione 2023 del Premio Estense con la proclamazione del vincitore e la consegna dell'Aquila d'Oro. La 59/a edizione del Premio si realizza con la media partnership di ANSA, Rai Cultura e Rai Radio1. (ANSA).