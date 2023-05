Da Berardinelli a Sgarbi, i vincitori del premio De Sanctis

Hanno vinto la XII edizione del Premio De Sanctis Letteratura: Premio per la saggistica a Alfonso Berardinelli Un secolo dentro l'altro, il Saggiatore; Premio speciale della giuria a Ernesto Ferrero Album di Famiglia, Einaudi; Premio della narrativa a Antonio Franchini Leggere Possedere Vendere Bruciare, Marsilio; Premio del giornalismo a Francesca Mannocchi Collaboratrice La Stampa; Premio del Presidente della Fondazione De Sanctis alla memoria di Nicola Curzio Prima che tutto torni buio, scritti di cinema, Laterza; Premio per l'editoria a Elisabetta Sgarbi Editore La Nave di Teseo.

Si è svolta oggi, venerdì 19 maggio, alle ore 17,00, nella magnifica sede di Villa Doria Pamphilj a Roma, la Cerimonia di Premiazione della XII edizione del Premio De Sanctis Letteratura, riconoscimento annuale organizzato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la Targa del Presidente della Repubblica. Il Premio De Sanctis Letteratura si rivolge alle eccellenze della letteratura italiana e quest'anno è dedicato al mondo dell'editoria. La cerimonia è stata condotta da Mariarita Grieco, vicedirettrice del Tg2.

Erano presenti per un saluto istituzionale il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il Segretario Generale del Maeci Riccardo Guariglia, l'Ambasciatore d'Italia nel Regno del Belgio Federica Favi, il Presidente della Fondazione Francesco De Sanctis e il Patron del Premio De Sanctis Gianni Letta. L'evento è stato organizzato con il patrocinio di Rai, in collaborazione con Aci e Terna e con la partecipazione del Gruppo Editoriale Athesis e di Pro Format Comunicazione.

La prima edizione del Premio De Sanctis si è svolta il 6 ottobre 2009, con l'obiettivo di individuare testi capaci di innovare profondamente, nella tecnica e nei contenuti, il genere saggistico. Dal 2021 il Premio si è aperto alla letteratura in genere (saggistica, narrativa, poesia, editoria).

La Giuria del Premio De Sanctis Letteratura è composta da Giorgio Ficara (Presidente), Nadia Fusini, Raffaele Manica, Giacomo Marramao, Massimo Onofri, Raffaello Palumbo Mosca e Elisabetta Rasy. Tra i vincitori delle ultime edizioni: Massimo Cacciari, Giulio Ferroni, Stefano Agosti, Gian Luigi Beccaria, Pietro Citati, Enzo Golino, Silvio Perrella, Carlo Ossola, Ermanno Rea, Giorgio Napolitano, Carlo Cottarelli, Gustavo Zagrebelsky, Carlo Ginzburg, Liliana Segre.