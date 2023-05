ANSA/ BookTok da hashtag a community, nuova vita ai libri

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 16 MAG - Oltre 138 miliardi di visualizzazioni a livello globale, 2 miliardi di visualizzazioni per l'hashtag #BookTokItalia. Il fenomeno BookTok, che ha coinvolto la community di TikTok e di tutto il mondo, ha rivoluzionato l'approccio ai libri e alla lettura dando vita a una sorta di vero e proprio rinascimento. Nato in maniera spontanea durante il primo lockdown di marzo 2020, il fenomeno ha scalato le vette della piattaforma di intrattenimento con visualizzazioni da capogiro: nel 2022 #BookTok e #BookTokItalia sono cresciuti rispettivamente del 143% e del 422% rispetto al 2021. Non solo, Treccani ha aggiunto BookTok e il suo derivato BookToker tra i neologismi del 2023 a conferma del suo impatto sull'intera filiera editoriale del quale si parlerà al Salone del Libro di Torino 2023 di cui TikTok è Official Entertainment Partner. Due i panel: il 18 maggio #BookTok Talk: dai contenuti in app alle classifiche, così il fenomeno BookTok rivoluziona la lettura e il 20 maggio, #BookTok Talk: Il Romance su TikTok, come la community di BookTok si approccia ai diversi generi letterari, con la scrittrice di Dammi mille baci Tillie Cole.

Aspettando SalTo23 ha preso vita anche il primo BookClub Italiano su TikTok (#SalTo23 19 milioni di views e #BookClub 13.8 miliardi di views) in cui i quattro creator Megi Bulla (@labibliotecadidaphne), Martina Levato ((@levv97), Carmelo Romano (@timidalibreriadelriccio) e Valentina Ghetti (@valentina.ghetti) hanno portato i lettori dentro il magico mondo di Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, filo conduttore della 35/ma edizione del Salone del Libro. "BookTok ha cambiato la figura del lettore che di solito si immagina ingobbito, triste, chiuso in se stesso. Ha dato la possibilità di vedere il lettore come una persona normale, ha reso quasi comune e quotidiana la passione per il libro, la ha desacralizzata e portata nella quotidinaità. Ha aumentato la curiosità sui libri e dunque le vendite" racconta all'ANSA Carmelo Romano, noto in app come La Timida Libreria del Riccio, 26 anni, neolaureato in Didattica dell'Arte, che ha followers giovanissimi dai 16 anni. "Nel primo BookClub Italiano con SalTo23, abbiamo letto Alice attraverso lo specchio e creato un dinamico gruppo di lettura. Un'esperienza bellissima" spiega Romano che quest'anno sarà per la prima volta al Salone del Libro di Torino. Tante le collaborazioni messe in atto con l'editoria.

"BookTok ha reso democratica la presenza in libreria di tutti gli editori sia a livello di genere che di marchio. Nei primi anni di attività Always Publishing vendeva principalmente le edizioni cartacee sui canali online a una nicchia specifica di affezionate. Ora, grazie a BookTok Italia, ha quintuplicato la distribuzione fisica nelle librerie. Basti pensare che nel 2021, prima del boom di TikTok, ha fornito alla catena distributiva sulle 20mila copie, nel 2022 più di 100mila e nel 2023, solo nei primi 4 mesi dell'anno, ha raddoppiato i risultati del 2022" spiegano le editrici Alessandra Friuli e Simona Natale di Always Publishing. Diversi i casi di libri classici o moderni che hanno scalato le classifiche, diventando best seller grazie alla viralità ottenuta su TikTok e molte librerie hanno iniziato a creare angoli in negozio dedicati ai libri consigliati dalla community di TikTok. Tra i generi di tendenza del 2022, la riscoperta del fantasy (oltre 27 milioni le visualizzazioni per #librifantasy), ma soprattutto le storie d'amore in tutte le forme (#romanzirosa ha raggiunto 39 milioni di views). La community di BookTok ha anche un suo linguaggio: se si ricevono libri in regalo è un unboxing. Libri iniziati ma mai finiti? Sono i Dnf mentre le Book Crush sono le cotte letterarie per personaggi dei libri.

