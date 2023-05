In libreria Clemenza, da Eschilo ai migranti

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - FRANCESCA RIGOTTI, 'CLEMENZA' (IL MULINO, PP. 133 , EURO 12) Nel saggio Clemenza - edito dal Mulino - la filosofa Rigotti dimostra l'intreccio tra clemenza e migrazione: a chiedere clemenza oggi come ieri - spiega l'autrice - sono i profughi, chi fugge da paesi tormentati dalla miseria e dalla guerra.

Rigotti analizza il presente e guarda anche indietro, al mondo antico, alla letteratura greca, in particolare alle Supplici di Eschilo, tragedia che parla delle Danaidi, considerate le prime migranti della storia. Il re Pelasgo si trova davanti a un dilemma profondo e alla fine decide di accogliere le Danaidi, dopo essersi immerso negli abissi della sua interiorità "simile a un pescatore di spugne". La clemenza - si legge nel volume - è "virtù giuridica, morale e politica: il coraggio di praticarla".

Rigotti conduce il lettore in un percorso alla scoperta del significato della parola clemenza. La derivazione etimologica è, secondo alcuni studiosi, quella del verbo greco 'keléo' che significa carezzare, placare. Clemenza secondo altri, rimanda sempre al greco ma al verbo 'klíno' che sta per piegare verso, 'inclinare'. Entrambe le derivazioni dimostrano che la clemenza è qualcosa di benevolo e dolce come dolce è il gesto di chinarsi o inginocchiarsi.

Francesca Rigotti ha insegnato all'università di Göttingen e all'università della Svizzera italiana. È autrice di numerosi saggi tra cui Buio (2020), analisi e invito a riscoprire il buio come esperienza per conoscere meglio se stessi. (ANSA).