Come il clima cambierà il mondo e il nostro stile di vita

(ANSA) - ROMA, 20 APR - ANDREA GIULIACCI, "NELLA PEGGIORE DELLE IPOTESI. COME IL CLIMA CAMBIERÀ IL MONDO SE NON FAREMO NULLA PER EVITARLO" (RIZZOLI, PP 224, EURO 18) A molti potrebbe apparire strano che sia proprio un meteorologo a scrivere quali nuove malattie potrebbero minacciare in futuro la nostra salute o di come nei prossimi decenni gli architetti ridisegneranno le nostre città o, ancora, del perché diventeremo tutti più "spendaccioni". Eppure c'è un filo conduttore, determinante, che unisce tutti questi scenari futuri e che chiama in causa proprio chi si occupa di studiare l'atmosfera e i fenomeni meteorologici: il cambiamento climatico. Ed è proprio il tema trattato dal metereologo Andrea Giuliacci nel libro "Nella peggiore delle ipotesi. Come il clima cambierà il mondo se non faremo nulla per evitarlo".

Negli ultimi decenni, il clima sull'intero pianeta è rapidamente cambiato. Non si tratta solo di inverni privati della magia della neve alle nostre latitudini: gli effetti sono a 360°. Ma cosa accadrà in futuro? Andrea Giuliacci in questo libro prospetta quello che ci attende. Il Polo Nord, ad esempio, potrebbe ritrovarsi senza ghiacci (aprendo così nuove rotte di navigazione), mentre alcune specie animali esotiche popoleranno la nostra Penisola e le città, per essere vivibili, dovranno cambiare colore. L'agricoltura dovrà migrare: i vini pregiati potrebbero arrivare dai dintorni di Londra o dalla Scandinavia.

"Per quanto possa sembrare strano - ha commentato Giuliacci - l'attuale tendenza climatica causerà, ad esempio, un'alterazione della nostra capacità di produrre energia, costringerà le città a modificare profondamente il loro aspetto, favorirà l'esplosione di nuove e chissà quanto pericolose malattie e, quello che forse è l'aspetto più inquietante, trasformerà i comportamenti delle persone fino addirittura a causare un aumento dei crimini violenti e delle spese folli.

Così, raccontando i dati e le informazioni raccolte in numerose ricerche, piano piano nel libro si mette a fuoco una fotografia che arriva direttamente dal futuro, un'immagine che ci mostra una società profondamente modificata e in molti casi messa in crisi dal clima. Io però - conclude Giuliacci - rimango ottimista e, confortato proprio dalle novità che arrivano quotidianamente dal mondo della scienza, sono convinto che ci siano gli strumenti per evitare la peggiore delle ipotesi.

Soluzioni, dalle più fantasiose a quelle più semplici ma insospettabilmente efficaci, che potrebbero davvero risparmiarci la peggiore delle ipotesi: soluzioni di cui, chiaramente, parlo anche nel libro". (ANSA).